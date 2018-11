Klaas Otto weer voor de rechter, dit keer samen met zijn vrouw

BREDA - Voor de rechtbank in Breda is donderdag het proces hervat tegen Klaas Otto. Hij is pas geleden veroordeeld, maar hem hangt nog meer boven het hoofd. Het OM beschuldigt de Bergenaar ook van beïnvloeding van getuigen en een poging tot afpersing. Otto was bij de zitting en maakte een ontspannen indruk.

Otto is twee weken geleden veroordeeld tot zes jaar cel voor gewelddadige afpersing en witwassen. Hij ging daarna meteen in hoger beroep.

Het OM in Breda kondigde donderdag aan ook in hoger beroep te gaan, vanwege de heftigheid van de zaak maar ook omdat er twee vrijspraken in zaten.

Andere beschuldigingen

Er lopen meer rechtszaken tegen Otto. Bij de rechtbank in Groningen is hij aangeklaagd voor het leiden van motorclub No Surrender. Het OM ziet dat als lidmaatschap van een criminele organisatie.

Hij is ook medeverdachte van een gewelddadige mishandeling van een clublid in de bossen bij Bergen op Zoom. En er is deze zaak, over een vermeende afpersing en beïnvloeding van getuigen.

Arrestantenbusje

Klaas Otto (51) zit nu zijn straf uit in het huis van bewaring in Arnhem. Hij werd altijd aangevoerd met zwaarbewapende politie-eenheden in een gepantserde auto en hij was dus altijd op tijd voor zijn proces. Deze donderdag moest hij mee met het 'gewone' arrestantenbusje en was hij ruim een uur te laat in Breda.

Voor het eerst was ook zijn vrouw, Nancy B. (47) in het beklaagdenbankje aanwezig. Ze is medeverdachte in de zaak.

Meer verdachten

Deze zaak loopt al meer dan anderhalf jaar. Er waren al diverse tussentijdse zittingen. Ook Piet S. uit Etten Leur is verdachte, net als de voormalige (civiel) advocaat Jan-Piet van R. (71) uit Amsterdam. Hij zou op verzoek van Otto briefjes met instructies uit de gevangeniscel hebben gesmokkeld.

Alle zaken worden los van elkaar behandeld. Dat zou mede zijn gedaan om te voorkomen dat de verdachten elkaar beïnvloeden.

Getuigen zaal uit gestuurd

Aan het begin van de middagzitting kwam de verdachte ex-advocaat in het beklaagdenbankje. De rechtbank liet merken dat ze er op let wie er binnen in de zaal zit. Zo wilde een zoon van de verdachte ex-advocaat komen luisteren. Maar hij is getuige in de zaak en moest op vriendelijk verzoek van de rechtbankvoorzitter de zaal verlaten.

Halverwege de zitting bleek er op de publieke tribune nog een getuige te zitten. Ook hij moest weg en deed dat ook. Die man had vaker in de zaal gezeten volgens het OM.

'Een drugslab? Die zooi?'

Volgens Van R. was 'die man' bij hem in dienst en hield hij toezicht op opruimwerkzaamheden in zijn kantoor in Alphen aan den Rijn. Daarbij is volgens de politie ook een deel van een drugslab verplaatst. Dat amfetaminelab zou daarna in het tuinhuis van Van R. in De Haag terecht zijn gekomen. Van R. spreekt over 'rommel' en ontkent dat 'die zooi' een lab was.

Volgens een van de officieren van justitie is er veel meer gevonden bij Van R. dan alleen chemische stoffen. Zo vond de politie ook een tabletteermachine. "Ik hou van ouwe machines, ik bewaar alles. Maar dit was een volkomen inadequate pillenmachine", zei Van R. tegen de rechtbank.

'Schimmig'

Over deze strafzaak rond Otto is nog weinig bekend. Het verloopt moeizaam en heeft ook raakvlakken met de andere strafzaken van Otto. Het is ook extra gecompliceerd omdat de verdachte Jan-Piet van R. zich beroept op zijn geheimhoudingsplicht ('verschoningsrecht'), omdat hij advocaat was.

Ook op de zitting van donderdag werd weinig meer bekend over de zaak zelf. Advocaat Louis de Leon suggereerde dat er een rijksrecherche-onderzoek zou lopen in Utrecht. Hij overweegt ook aangifte te doen in deze zaak. Maar tegen wie en waarover wilde hij niet vertellen. Een van de twee officier van justitie hoorde het met verbazing aan en betitelde zijn opmerkingen als 'schimmige dingen' waar hij weinig mee kan.

OM wil telefoons kraken

Het dossier in deze zaak wordt nog steeds gevuld met informatie, zoals brieven. Er komen nog verhoren en de advocaten hebben nog onderzoekswensen waar ze pas later iets over willen zeggen. Het OM zit ook nog met twee telefoons van de ex-advocaat die ze proberen te kraken, in de hoop dat er interessante informatie in zit.

Voor de volgende zitting is nog geen nieuwe datum. De zaak is voor onbepaalde tijd uitgesteld.