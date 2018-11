100.000 euro voor onderzoek naar Q-koorts bij kinderen, motie van D66 lijkt kansrijk

DEN BOSCH - De kans is groot dat Provinciale Staten vrijdag 100.000 euro beschikbaar stellen voor onderzoek naar de gevolgen van Q-koorts bij kinderen. Provinciale Staten behandelen vrijdag de begroting voor 2019. D66 dient dan een motie in om een ton te geven aan de Stichting Q-support 2.0.

Het idee heeft de sympathie van coalitiepartijen PvdA, VVD en SP en oppositiepartij CDA. D66 rekent erop dat die fracties vrijdag de motie ook werkelijk zullen steunen. Dan is er een grote meerderheid voor die motie. De Brabantse politiek geeft hiermee vorm aan de aanbevelingen van de Nationale ombudsman om te investeren in een meerjarenstudie naar kinderen met Q-koorts. Angela van der Pluijm, moeder van Q-koortspatiëntje Emma (7), en Carla van Mook willen een half miljoen euro ophalen voor dat onderzoek.

Veel onzekerheid

Juist bij het onderzoek voor de groep kinderen wil D66 dat de provincie bijspringt. "Enerzijds omdat het simpelweg de enige mogelijkheid is om meer te leren over deze ziekte bij deze doelgroep en wat dat teweeg brengt bij jongeren. Anderzijds omdat deze jongeren nog veel onzekerheid hebben over hun toekomst. Zij moeten nog een leven lang door met de ziekte. Dit onderzoek moet hen helpen om het leven te leven zoals zij zelf willen", aldus fractievoorzitter Arend Meijer.

De stichting Q-support is op 1 oktober 2018 gestopt. De Nationale ombudsman adviseert om de aandacht voor het onderwerp en de activiteiten rondom Q-koorts voort te zetten. Dit geldt vooral voor kenniscentra, voor de begeleiding van Q-koortspatiënten en het bevorderen van medisch onderzoek naar Q-koorts.

