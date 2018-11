Grote drugssmokkel naar Roosendaal onderschept na dagenlange achtervolging vanuit Italië

ROOSENDAAL - De politie heeft een 48-jarige man uit Roosendaal opgepakt omdat hij betrokken was bij grote internationale smokkel van drugs. De politie kwam de man op het spoor door een vrachtwagen vanuit Italië drie dagen lang te volgen.

De man is al op vrijdag 2 november opgepakt, maar de politie maakte het nieuws donderdagmiddag pas bekend.

De Italiaanse politie kwam de drugs op het spoor. Zij kreeg informatie dat op een boot vanuit Iran 270 kg heroïne verstopt zou zitten in een partij bouwmaterialen. De drugs hadden een straatwaarde van vier miljoen euro.



De boot meerde aan in de haven van de Italiaanse stad Genua. De politie haalde de meeste drugs stiekem weg. De criminelen wisten hier niets van en vulden de vrachtwagen met de lading. Vanaf dat moment is de politie het voertuig gaan volgen.

Ruim 1100 kilometer

De driedaagse tocht ging via Zwitserland, Luxemburg, Frankrijk en België in de richting van Nederland. Een afstand van ruim 1100 kilometer. Vanaf de Nederlandse grens nam onze politie de achtervolging over van de Italianen. Een arrestatieteam viel binnen op het moment dat de drugs gelost werden in een loods op een bedrijventerrein in Roosendaal. Dat was dus maar een paar kilo.

Twee mannen die in de loods waren, zijn aangehouden. De bestuurder werd na verhoor vrijgelaten. De man uit Roosendaal, de huurder van de loods, zit nog vast.



In onderstaand filmpje legt de Italiaanse politie de werkwijze uit.