Anti-Zwarte Piet-demonstraties aangekondigd bij intochten Eindhoven en Tilburg

EINDHOVEN - Anti-Zwarte Piet-organisatie Kick Out Zwarte Piet wil tijdens de intochten in het weekend van 17 en 18 november demonstreren in Eindhoven en Tilburg. De organisatie demonstreert al jaren tegen Zwarte Piet omdat het volgens leden een racistische karikatuur is.

De actievoerders willen zaterdag in Eindhoven en zondag in Tilburg demonstreren op respectievelijk het 18 Septemberplein en het Pieter Vreedeplein.

Daar moet de organisatie melding officieel melding van doen bij de gemeenten, maar die is volgens woordvoerders nog niet gebeurd. "Het in is drie jaar tijd niet voorgekomen dat we een melding voor een demonstratie hebben geweigerd. Zo 'n melding krijgen we ongeveer 17 á 18 keer per jaar", aldus de gemeente Tilburg.

De demonstraties van Kick out Zwarte Piet werden aangekondigd op de Facebookpagina van de organisatie. Ze vinden in totaal plaats in achttien gemeenten door heel het land, waaronder dus Eindhoven en Tilburg. "Vreedzaam protest is wat wij nastreven. Kick Out Zwarte Piet is niet uit op geweld, rellen of andere vormen van protest die onnodige provocatie en agressie teweeg kunnen brengen", aldus de organisatie.

Vragen aan burgemeester

De Tilburgse VVD stelt maandag vragen aan de burgemeester over de demonstratie. De partij wil dat ‘het een feest voor kinderen blijft dat niet wordt verstoord door volwassenen’. In Eindhoven wil de LPF een respons van de burgemeester met betrekking tot de demonstratie.