Kerstman meerdere keren gespot in Eindhoven (op een motor, je verzint het niet)

Het was best even opmerkelijk, want het is nog maar november en normaal maakt de kerstman pas in december zijn opwachting.

Deze reed ook nog eens op een motor, wat het tafereel nog olijker maakt.

Airport

De snelle kerstman kwam voorbij op de N2 en nam daar de afslag Eindhoven Airport. Misschien moest hij zijn vlucht naar huis halen, en was dit slechts een bliksembezoekje aan ons land?

Ook in Gestel

Inmiddels heeft zich nog iemand bij Omroep Brabant gemeld die de kerstman heeft gezien. Dit keer reed hij rond in stadsdeel Gestel:

Ook in Gestel valt kerstmis vroeg.

Naar wat dit allemaal te betekenen heeft kunnen we slechts gissen. Wel hebben we nu al zin in kest(stol)!