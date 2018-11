Deel dit artikel:













Fors minder keizersnedes door stuitligging in Jeroen Bosch ziekenhuis, 'door goed te oefenen'

DEN BOSCH - Het aantal keizersnedes doordat een baby in een stuitligging ligt, is in het Jeroen Bosch ziekenhuis flink gedaald. Het lukt de gynaecologen van het ziekenhuis steeds beter om het kindje in de buik al naar de goede positie te draaien. Een versie, zoals het draaien van het kind heet, lukt bij andere ziekenhuizen in ongeveer in vijftig procent van de gevallen. In het Jeroen Bosch ligt dat percentage nu op zeventig procent.

Geschreven door Rob van Kaathoven

“Het is het makkelijkst om met het hoofdje naar beneden geboren te worden”, legt gynaecoloog Remke Dullemond van het Jeroen Bosch ziekenhuis uit. ”Als een kind met de billetjes of de voeten naar beneden ligt, kunnen we dat uitwendig draaien. Dat is belangrijk, omdat je, vooral bij een eerste zwangerschap, liever geen keizersnee doet.” Oefening baart kunst

Komen veel medische ontwikkelingen de laatste tijd voort uit technische innovaties, de resultaten van het Bossche ziekenhuis zijn behaald met old-school-oefenen. “We hebben een team opgericht met verloskundigen uit de eerste lijn en uit het ziekenhuis”, vertelt Dullemond. “Door met een vast team en een vast protocol te werken, zijn we er steeds beter in geworden.” Kansen gedraaid

Een dalend percentage keizersnedes is goed, want een versie heeft een duidelijke voorkeur boven een keizersnee. ”Een keizersnee geeft risico’s op korte termijn, want het is een echte operatie. Ook op lange termijn is dat het geval. Bij de volgende zwangerschappen is er kans op placenta-ingroei, bloedverlies en er zijn meer risico’s voor het volgende kindje.” De resultaten van het Jeroen Bosch ziekenhuis worden vrijdag gepresenteerd op Gynaecologencongres in Amersfoort.