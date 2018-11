Gilbert McMicking, de soldaat die op de laatste dag van de oorlog stierf

DEN BOSCH - Gilbert McMicking, de naam zal maar weinig mensen iets zeggen. Hij ligt begraven in Den Bosch op de begraafplaats Orthen. De Britse soldaat, die nooit aan het front gestaan heeft, overleed op de laatste dag van de Eerste Wereldoorlog.

McMicking werd in juli 1914 geïnterneerd als student in het Duitse Weimar. Toen daar in augustus oorlog uitbrak, werd hij plotseling vastgezet, omdat hij staatsvijand was. Hij was tenslotte een Engelsman. McMicking verkeerde drie jaar in Duitse gevangenschap. Hij probeerde een aantal keren te ontsnappen, maar door een geheime uitruil van Britse en Duitse gevangenen in 1918 kwam hij uiteindelijk in Den Bosch terecht. Daar stierf hij uiteindelijk op 11 november 1918 aan Spaanse griep, een uur na het ingaan van de wapenstilstand.

Speciale tocht

Om de honderdste sterfdag van McMicking te vieren, heeft Bosschenaar Roger Rossmeisl een looptocht en een ceremonie georganiseerd. “We starten op zijn sterfplek, dat is het Johannes de Deo ziekenhuis”, vertelde Rossmeisl vrijdag in het ochtendprogramma Wakker! op Omroep Brabant Radio. “Daarna lopen we door de straten van Den Bosch, via zijn oude woonhuis naar de begraafplaats. Daar vindt de ceremonie plaats.”

Voor de gelegenheid komen er acht familieleden van McMicking naar Den Bosch. Ook zijn er elf veteranen van het Engelse leger aanwezig. “Er verder lopen er een hoop geïnteresseerden mee. Dat zijn er in totaal een stuk of veertig, veel meer dan ik had verwacht.”

'Opa vocht ook mee in de oorlog'

Rossmeisl woont op vijfhonderd meter van begraafplaats Orthen af. “Ik ben erg geïnteresseerd in de Eerste Wereldoorlog. Mijn familie is in 1919 naar Tilburg gekomen. Mijn opa vocht ook mee in de oorlog, maar dan aan de Oostenrijks-Hongaarse kant.”

Door zijn interesse ontdekte hij het graf van McMicking. Hij besloot daarop dieper in het verhaal van deze man te duiken, die als enige soldaat in Den Bosch begraven ligt. De VPRO maakte er deze documentaire over.

Wie zondag mee wil lopen in de stoet, kan zich bij de groep aansluiten. “Maar het is niet de bedoeling dat er hele bussen met mensen naar Den Bosch komen, want ik ben maar alleen als begeleider”, aldus Rossmeisl.