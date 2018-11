Eindhoven Hooligans wil protest voor Zwarte Piet: 'Kinderen zijn de dupe, dat moeten we voorkomen'

EINDHOVEN - In Eindhoven moet een demonstratie komen als tegenreactie op het protest van anti-Zwarte Pieten-organisatie Kick Out Zwarte Piet. Dat vinden de leden van Facebookpagina Eindhoven Hooligans. Vrijdag plaatste een van de leden een bericht op de pagina.

"We kunnen er nog weinig over zeggen. Eerst moeten we ons gaan aanmelden", zegt de heer Van Son. Hij beheert de Facebookpagina Ehv-Hools en is eigenaar van de webshop die eraan gekoppeld is. Vrijdagochtend verscheen er een bericht op de pagina dat het protest aankondigde.

"Dat was eigenlijk niet de bedoeling. Normaal moet je zoiets kunnen goedkeuren als beheerder voordat het wordt geplaatst. Ik heb het toch maar even offline gehaald, omdat het een beetje uit de hand liep met het aantal reacties en de aandacht. Volgens mij is het een beetje in een opwelling gedaan."

'Kinderen zijn de dupe'

Het bericht werd geschreven door een van de leden van de pagina. Ondanks dat het bericht nu offline is gehaald, wil de beheerder wel nog graag een tegenprotest organiseren.

"Ja, natuurlijk. Het gaat nergens over wat zij allemaal doen en allemaal zeggen", zegt Van Son. "De kinderen zijn daar dan de dupe van. Als we de kinderen willen helpen, moeten we dat voorkomen."

Gemeente moet goedkeuren

Volgens de beheerder hebben al 1600 mensen zich aangemeld voor de demonstratie. Toch is het nog maar de vraag of dat protest er komt. Eindhoven Hooligans moet zich aanmelden en de gemeente Eindhoven moet het vervolgens nog goedkeuren.

Kick Out Zwarte Piet heeft eerder laten weten op 17 en 18 november te willen protesteren bij de intochten in Eindhoven en Tilburg.