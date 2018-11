Meisjes smeekten Aydin C. om met rust gelaten te worden, gedachten aan zelfmoord deden hem niets

AMSTERDAM - Op de derde dag van het hoger beroep tegen de 40-jarige Tilburger Aydin C komen opnieuw gruwelijke verhalen voorbij. Jonge meisjes die doodsbang waren, hem smeekten om hen met rust te laten en hem vertelden zelfmoord te overwegen. Het deed hem allemaal niks. "Jouw keuze", liet hij de meisjes weten. " Als je niet doet wat ik van je vraag, maak ik je leven tot een hel".

Hij perste ze af. Met beelden waarvan de meisjes nooit hadden kunnen bedenken dat die waren opgeslagen. En al helemaal niet door een volwassen man. Want ja, ze hadden gechat. Ze hadden zich ook uitgekleed en aan zichzelf gezeten. Omdat dat spannend was. Het 'meisje' aan de andere kant deed dat immers ook. Alleen was het geen meisje, bleek later. En was het ook niet spannend, maar ineens doodeng. Want als ze nu niet deden wat deze man van ze vroeg, dan zou hij de beelden verspreiden onder al hun vrienden, hun ouders, de school, een pornosite. Een keuze? Die was er dus helemaal niet.

Handig met computers

De verdachte is handig met computers. Zo handig, dat hij ze met enige regelmaat repareerde voor vrienden en bekenden. Ook zo handig, dat hij onder tientallen aliassen contact legt met meisjes in verschillende chatboxen. En zo handig dat hij binnen de kortste keren alle informatie van de facebookpagina's en skypepagina's van die meisjes weet te kopiëren. Hij beschikt zo over alle contacten van zijn slachtoffers. Een drukmiddel dat zijn vruchten blijkt af te werpen.

Veel slachtoffers zijn nog heel jong als ze zich laten zien voor de webcam. Pas een paar jaar later worden de meisjes 'uit het niets' benaderd. De beelden zijn er. De foto's zijn er. En nu zijn ze op hun kwetsbaarst. Het meest ontvankelijk voor de mening van hun ouders en hun klasgenoten. Niet meewerken aan de verzoeken zou leiden tot een sociaal doodvonnis, denken de meisjes. Dus doen ze wat er van ze wordt verwacht.

Verdachte blijft weg

Zelf is de verdachte vrijdag niet aanwezig. Volgens zijn verdediging heeft dat geen enkele zin. Hij weigert om te praten, vragen te beantwoorden of enig inzicht te geven in zijn zaak. Nadat hij op de tweede zittingsdag was verplicht om aanwezig te zijn, liet het hof die wens voor vrijdag varen. "Aanwezigheid op deze manier heeft geen toegevoegde waarde".

Dinsdag wil een aantal slachtoffers gebruik maken van het spreekrecht. Twee van hen waren daar nog niet aan toe bij de behandeling van de zaak voor de rechtbank, maar willen nu wel hun verhaal doen. De Advocaten-Generaal verzochten het hof dan ook Aydin C. te verplichten om dinsdag aanwezig te zijn.

Tunnelvisie

De advocaat van C. deed maandag een ultieme poging om alsnog inzicht te krijgen in de enorme berg met digitale onderzoeksinformatie in zijn zaak. Het hof wees dat verzoek donderdag af. Mede daardoor weigert C nog mee te werken aan zijn rechtszaak. Hij verwijt het hof 'tunnelvisie' en zei donderdag dat hij het hof niet erkent. Het hof wees hem erop dat als hij blijft weigeren om zijn visie op de zaak te geven, hij zijn laatste kans verspeelt. C. hoorde dat onbewogen aan.

Hij ontkent tot op de dag van vandaag, ondanks de enorme hoeveelheid materiaal dat is gevonden op zijn computer.