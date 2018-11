Helmondse oud-ambtenaar Pieter H. fraudeerde niet voor tonnen maar voor bijna 3 miljoen euro

HELMOND - De Helmondse oud-ambtenaar Pieter H. heeft veel meer geld verduisterd dan in eerste instantie werd gedacht. Eind 2016 werd bekend dat het voormalig hoofd interne diensten voor zo’n vier ton had gefraudeerd. Dat blijkt nu om 2,9 miljoen euro te gaan.

Dat maakte de gemeente Helmond vrijdagmiddag bekend op basis van berekeningen van de Belastingdienst. Als gevolg van het standpunt van de Belastingdienst zal de gemeente een bedrag van circa een half miljoen moeten terugbetalen aan de Belastingdienst. Dit bedrag is het btw-onderdeel van het totale bedrag van € 2,9 miljoen wat de gemeente in het verleden – naar nu blijkt onterecht – heeft teruggekregen van de fiscus.

Het vermoeden bestond al langer dat de fraude hoger zou uitvallen dan de oorspronkelijke vier ton, maar de Belastingdienst bevestigt dat nu na onderzoek. De reden dat het bedrag veel hoger uitvalt, is onder andere omdat de Belastingdienst een langere periode heeft onderzocht.

Aangifte in 2016

De gemeente Helmond deed in december 2016 aangifte tegen de ambtenaar die verschillende hoge functies had op het gemeentehuis. De man werd op staande voet ontslagen. De man wordt verdacht van witwassen, valsheid in geschrifte en verduistering in dienstbetrekking. Zijn vrouw heeft zich mogelijk schuldig gemaakt aan witwassen.

De zaak wordt in maart 2019 inhoudelijk behandeld. Het OM heeft aangegeven dat het onderzoek niet kan worden uitgebreid, omdat de zaak al bij de rechtbank in behandeling is. De gemeente rekent erop dat de rechter een substantiële schadevergoeding zal toekennen.