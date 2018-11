Deel dit artikel:













Grote drugssmokkel vanuit Italië: loods in Roosendaal was eerder drugslab Het bewuste pand in Breda. (foto: Raymond Merkx).

ROOSENDAAL - De loods in Roosendaal waar vorige week een inval was vanwege grote drugssmokkel vanuit Italië, was eerder een drugslab. In hetzelfde pand aan de Jan Frederik Vlekkestraat ontdekte de politie vorig jaar een flink amfetaminelab.

Geschreven door Raymond Merkx

Redacteur / Verslaggever

De politie maakte donderdag bekend dat op vrijdag 2 november een 48-jarige Roosendaler is opgepakt in de loods. De Italiaanse politie kwam de man op het spoor door drie dagen een vrachtwagen te achtervolgen vanuit Genua. Hij zou betrokken zijn bij de smokkel van 270 kilo heroïne. De drugs hadden een straatwaarde van vier miljoen euro. De verdachte zit nog vast. LEES OOK: Grote drugssmokkel naar Roosendaal onderschept na dagenlange achtervolging vanuit Italië



In hetzelfde pand vond de politie op 6 april 2017 een groot laboratorium voor de productie van speed. Daarbij werd een 56-jarige man uit Rijswijk opgepakt. In het gebouw werden grondstoffen en afvalstoffen voor drugs gevonden.

In dit filmpje is te zien hoe de Italiaanse politie de drugssmokkelaar op het spoor kwam.

Het drugslab dat gevonden werd in april 2017. (foto: Raymond Merkx)