PSV-fan Guus (10) werd geweigerd op Wembley en mag nu gratis naar De Graafschap

EINDHOVEN/DOETINCHEM - De 10-jarige Guus uit Eindhoven is door de voorzitter van De Graafschap, Martin Mos, uitgenodigd om zaterdag naar de wedstrijd tegen PSV te komen kijken in Doetinchem. De jonge fan werd dinsdagavond de toegang geweigerd tot het Wembley Stadium voor de Champions Leaguewedstrijd tegen Tottenham Hotspur omdat hij een PSV-shirt droeg. Een grote teleurstelling, die nu dus toch een positieve wending krijgt.

"Ik mag dan met een PSV-shirt aan in het thuisvak van De Graafschap zitten om te laten zien dat het wel kan", vertelt Guus in het Omroep Brabant-radioprogramma Afslag Zuid. "En ik mag ook gewoon juichen als PSV scoort. Een vriendje van mij en zijn vader mogen ook komen, want die werden samen met ons geweigerd in Londen."

Meerdere kaartjes

En niet alleen De Graafschap bood Guus kaartjes aan om het leed te verzachten. Guus mag dankzij de hoofdsponsor van PSV, EnergyDirect, ook op 24 november komen kijken bij de wedstrijd tegen sc Heerenveen en werd door supporters van Feyenoord uitgenodigd om daar in het thuisvak een wedstrijd bij te wonen.

Guus is heel blij met alle aandacht na de vervelende gebeurtenis. "Het is jammer dat het zo gelopen is maar ik vind alle aandacht heel leuk." De jonge fan kijkt erg uit naar de wedstrijd op De Vijverberg. En het is voor hem geen vraag wie er gaat winnen. "Ik heb veel vertrouwen in PSV."