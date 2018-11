Meerdere PSV-fans toegang Wembley Stadium geweigerd, ook jonge supporters dupe van strikte Britten

Guus Dansen(10) uit Eindhoven mocht niet binnen omdat hij het verkeerde shirt droeg. “Mijn vriendje, die geen PSV-spullen aanhad, wist wel het stadion binnen te komen. Papa was heel erg boos, maar met die Engelsen viel niet te praten.” Vader Peter werd met drie man uit het stadion geduwd en zoontje Guus moest erachteraan lopen. "Ik heb mijn zoon nog nooit zo hard zien huilen", aldus pa. Ze keken de wedstrijd uiteindelijk in een pub.

Ook misdaadverslaggever John van den Heuvel en zijn zoontje maakten kennis met de strenge regels. Hij zat in het thuisvak en nadat hij juichte bij de vroege goal van Luuk de Jong werd hij gesommeerd het stadion te verlaten. “Schandalig”, zeg Van den Heuvel een dag later over het voorval. “Voor onze veiligheid, was de reden die werd opgegeven. Dat was lulkoek, want we zaten in een keurig vak. Er was echt niets aan de hand. Maar we werden er zo uitgeknikkerd.”

PSV inventariseert klachten

Er zijn inmiddels zo veel klachten bekend, dat PSV de verhalen gaat inventariseren en gaat voorleggen aan de Spurs. Volgens woordvoerder Thijs Slegers van PSV hebben de stewards van Wembley Stadium ver tot achter de komma de regels toegepast. “Er zijn dronken supporters de toegang geweigerd, maar inderdaad ook vaders met kinderen.” Dat neemt niet weg de stewards wel in hun recht staan en de fans wellicht wat naïef zijn geweest.

Er gelden in heel Europa regels voor het bezoeken van een wedstrijd. Als fans van de bezoekende club niet in het speciale uit-vak staan maar ergens anders in het stadion, dan mogen ze geen shirts of andere duidelijke attributen met clublogo dragen en niet juichen voor hun team. Dit is om ruzie of erger op de tribune te voorkomen.

Stewards doen niets fout

“In onze ogen komt de handhaving van de Engelsen overdreven over maar ze doen niets fout. Maar bij een kind van tien die de regels overtreedt, verwacht je toch dat ze menselijk reageren. Ik krijg ook een ongemakkelijk gevoel bij het wegsturen van zo’n knul”, zegt Slegers. Volgens hem zijn er verschillende supporters die met hulp van PSV-stewards of andere mensen van de club toch nog binnen zijn gekomen.

Daar kan Paul Borninkhof uit Eindhoven over meepraten: Hij, zijn drie zonen en de buurman misten een groot deel van het duel van PSV. “Het kaartje van mijn zoontje (12) is afgepakt door een steward omdat hij drie tellen mijn biertje vasthield toen ik een filmpje wilde maken van mijn andere zoontje (9). Dat was nog voor het stadion.”

Met tussenkomst van een PSV-steward kon hij toen voor 55 euro een nieuw kaartje kopen voor zijn middelste zoon. Eenmaal binnen werd hij herkend en moest het hele gezelschap alsnog naar buiten. Borninkhof noemt het gedrag en de opstelling van de stewards op Wembley 'echt verschrikkelijk en arrogant. Een normaal gesprek was met hen niet mogelijk.'

Na veel praten over en weer kwamen ze toch allemaal binnen, maar de lol was er af. "Daar sta je dan met je familie, doelpunt gemist, duizend euro lichter en een kater erbij."