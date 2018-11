Deel dit artikel:













Guus (10) mag Wembley-stadion niet in door PSV-shirt: 'Papa was heel erg boos' Guus moest noodgedwongen de wedstrijd volgen in een Engelse pub. (Foto: Facebook/Peter Dansen) Guus en zijn vader later hun tripje niet verpesten. (Foto: Facebook/Peter Dansen)

LONDEN - Het had voor de tienjarige Guus Dansen uit Eindhoven een onvergetelijk voetbaluitje moeten worden: de wedstrijd PSV-Tottenham kijken in het Wembley-stadion in Londen. Maar het werd een grote teleurstelling. Want het jongetje en zijn vader kwamen het stadion niet in, doordat Guus een shirt van PSV droeg.

Geschreven door Saskia Nelissen

Redacteur / Verslaggever

PSV speelde dinsdagavond tegen Tottenham Hotspur. Guus was er speciaal voor naar Londen gereisd. Maar eenmaal bij het stadion aangekomen, werd hij tegengehouden. Tottenham-vak

“We wilden naar binnen gaan, maar dat lukte niet. Ik verstond van het Engels niet veel, maar toen papa heel boos werd, wist ik wel dat er iets mis was”, vertelt Guus in het radioprogramma Wakker!. Later begreep Guus wat hij probleem was: hij mocht niet als PSV-supporter in het Tottenham-vak gaan zitten, de plek waar hij kaartjes voor had. “Mijn vriendje, die geen PSV-spullen aanhad, wist wel het stadion binnen te komen. Papa was heel erg boos, maar met die Engelsen viel niet te praten. Papa werd met drie man uit het stadion geduwd en ik moest erachteraan lopen”, vertelt de tienjarige nog een beetje beduusd. "Ik heb mijn zoon nog nooit zo hard zien huilen", aldus vader Peter. Naïef

Guus en zijn vader probeerden nog of het zou helpen om het PSV-shirt uit te trekken, maar dat mocht niet baten. De twee kwamen het stadion niet in. En dus zat er voor de twee niets anders op dan te verkassen naar een pub, om daar alsnog met lotgenoten de wedstrijd te volgen. Vader Peter: “We laten ons tripje hier niet verpesten, maar dit was natuurlijk wel even een domper. Ik lees op Facebook dat ik dit nooit had moeten proberen. Misschien was het ook wel naïef van mij.” Guus wil het volgend jaar opnieuw proberen, dus volgens hem zit er niets anders op: “PSV moet volgend jaar weer spelen in de Champions League!”