PSV wint ook van De Graafschap en bezorgt Van Bommel uniek record

DOETINCHEM - PSV heeft op bezoek bij De Graafschap gemakkelijk met 4-1 gewonnen. Daarmee zegeviert het voor de twaalfde keer op rij dit eredivisieseizoen. En dat is een record voor Mark van Bommel. Nog nooit won een debuterende coach de eerste twaalf eredivisiewedstrijden.

Een knappe prestatie van de Eindhovenaren, dat dus stevig aan kop blijft staan in de competitie. Het heeft het nooit echt moeilijk gehad tegen De Graafschap in Doetinchem. Al viel de gelijkmaker na de 1-0 wel erg snel, toch verloor PSV het zicht op de overwinning niet uit het oog.

In de tweede helft leek de ploeg van Van Bommel zelfs niet eens op volle kracht te hoeven spelen. De spelers van de club uit Doetinchem creëerde heel weinig, maar PSV bleef altijd dreigend.

Van Bommel mag zich nu als enige de coach noemen die de eerste twaalf wedstrijden bij zijn nieuwe club won. Vorige week evenaarde hij Morten Olsen, die de eerste elf wedstrijden met Ajax won in seizoen 1997/1998. Die verloor toen de twaalfde wedstrijd. De coach van PSV heeft die nu dus wel gewonnen.

De cijfers zijn goed bij PSV. Ook voor spits en aanvoerder Luuk de Jong. Hij maakte vandaag twee doelpunten en zijn teller staat daardoor op elf. Dat is een goed aantal, uit twaalf wedstrijden. Daarmee is hij nog steeds topscorer in de competitie.





Omroep Brabant heeft live verslag gedaan van de wedstrijd. Kijk hieronder dat verslag terug.





90+2 AFGELOPEN. PSV wint voor de twaalfde keer op rij in de eredivisie. De ploeg van Van Bommel dendert door en bezorgt de hoofdcoach een mooi record.









90' Twee minuten blessuretijd.

Luuk de Jong staat nu op elf doelpunten in de eredivisie dit seizoen. Prima gemiddelde, uit twaalf wedstrijden.









87' GOAL De Jong. PSV dendert nog even door. Ook de 4-1 wordt nog gemaakt. Bergwijn zet laag voor en bedient de aanvoerder. Waar is de verdediging van De Graafschap?

85' Nog maar een paar minuten. PSV gaat de wedstrijd winnen. De Graafschap kan geen vuist maken tegen de Eindhovenaren. Of vergissen we ons hier?

77' MALEN MET DE 3-1. Het lijkt beslist. Donyell Malen schuift de bal in de verre hoek na een assist van De Jong. Prima goal. PSV op rozen.









PSV-fan Guus (10) komt in beeld. Hij zit op de tribune in de Vijverberg nadat hij geweigerd werd in Londen, bij de wedstrijd tegen Tottenham. Hij droeg een PSV-shirt en mocht daarom het stadion van de Engelsen niet in. De Graafschap nodigde hem uit voor deze wedstrijd.

72' De corner wordt makkelijk uitverdedigd. In de tegenaanval wordt de voorzet van Narsingh gevangen door Zoet. Daarna vraagt de aanvaller van De Graafschap om een wissel.

72' Poging Dumfries. De rechtsback schiet met links en de bal wordt nog aangeraakt, maar verdwijnt langs het doel. Wel nog een corner dus.

Nog een minuut of twintig. PSV speelt behoudend. Het geeft weinig weg en het valt aan. Geen vuiltje aan de lucht dus, maar ze moeten oppassen. Het is nog maar 2-1.

69' Dubbele wissel bij De Graafschap. Daryl van Mieghem en Ted van de Pavert komen in het veld. Youssef El Jebli en Lars Nieuwpoort gaan eruit.

64' Goede kans De Jong. De vrije trap kaatst via de muur terug naar de aanvoerder. Die haalt vervolgens hard uit op keeper Jurjus, die redt.

64' Mooie plek voor vrije trap van PSV. De Jong en Lozano achter de bal.

Pereiro heeft weer weinig laten zien. Ook op Twitter zijn fans niet tevreden over het optreden van de Uruguayaan.

61' Wissel PSV. Donyell Malen komt erin voor Gastón Pereiro.

59' Zoet pakt de corner.

58' Schotje El Jebli. Viergever staat in de weg. Wel nog een hoekschop voor de Superboeren.

56' Gevaarlijke aanval De Graafschap. Narsingh zet Bergwijn goed aan de kant. Zijn voorzet mist richting.

53' Corner van PSV vliegt over alles en iedereen.

49' Mogelijkheid voor Serrarens van De Graafschap. Maar dit was zo makkelijk nog niet. De voorzet kan niet verwerkt worden tot doelpunt.

48' Pereiro mist enorme kans. Hij dribbelt zich vrij in de zestien, maar krijgt de bal niet tegen de touwen.









46' Geen wissels bij beide ploegen. Er is afgetrapt door PSV voor de tweede helft.





RUST. PSV op 2-1 voor tegen De Graafschap. De Jong discussieert nog even met scheidsrechter Blom.

45' 1 minuut erbij.

45' Pereiro dicht bij de 3-1. Maar hij kopt over na een fraaie voorzet van linksback Angeliño.

Genoeg te beleven op de Vijverberg tot nu toe. Drie doelpunten en een afgekeurde goal. PSV is sterker, maar De Graafschap durft wel degelijk aan te vallen. Nog een paar minuten tot de rust.

42' Doelpunt afgekeurd. Dumfries stond buitenspel en dus is de goal geannuleerd door de VAR. Terechte beslissing.





27' GOAL: 2-1! Bergwijn schiet binnen. De afvallende bal uit de corner is voor de aanvaller. Eén schijnbeweging en uithalen. PSV voor de tweede keer op voorsprong.

25' De Graafschap laat zich zien. Gevaarlijk schot, maar Jeroen Zoet redt. De goalie is woest op zijn ploeggenoten.

22' Schot van Pereiro gaat net naast.

20' Doelpunt De Graafschap. De voorsprong duurde kort voor PSV. Mooie aanval van de thuisploeg. El Jebli rondt af met links: 1-1.





18' DOELPUNT PSV. Luuk de Jong scoort, na een pass van Viergever. Het is het tiende doelpunt in de eredivisie dit seizoen, voor De Jong.









17' Kans voor De Graafschap. El Jebli opent het vuur op het doel van PSV, maar schiet voorlangs.

14' Vuurwerk van PSV-supporters









8' Eerste mogelijkheid voor PSV. Bakker wil de bal terugspelen op keeper Jurjus, maar ziet Lozano over het hoofd. De Mexicaan weet de doelman niet te passeren.





4' Jeroen Zoet ziet de bal op de lat verdwijnen, na een vrije trap van Klaasen. Daar was PSV dicht bij een achterstand.

1' We zijn los op de Vijverberg. De Graafschap heeft afgetrapt.









Tien jaar geleden maakte PSV-spits Luuk de Jong zijn debuut bij De Graafschaap, waar hij in de jeugd speelde.









De spelers zijn begonnen aan de warming-up voor een vol uitvak. Nog een half uur tot de aftrap.









DE OPSTELLINGEN. Geen verrassingen in de opstelling van PSV. Bij De Graafschap staat doelman Hidde Jurjus onder de lat. Hij is door de Eindhovenaren verhuurd aan de ploeg uit Doetinchem.









Over een uur wordt er afgetrapt