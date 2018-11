Toon N. krijgt 12 jaar cel voor doodschieten van Yassine Majiti bij beachclub in Best

AMSTERDAM - Toon N. uit Eindhoven is maandagochtend veroordeeld tot twaalf jaar cel vanwege het doodschieten van Yassine Majiti. De Bosschenaar kwam vorig jaar om het leven bij een schietpartij op de parkeerplaats bij Beachclub Sunrise in Best.

Twee weken geleden eiste het Openbaar Ministerie een celstraf van zestien jaar tegen de 40-jarige Eindhovenaar. Volgens de officier van justitie was er geen sprake van noodweer - wat N. wel beweerde - en nam N. bij het schieten het risico dat hij ook de beveiliger die Majiti op dat moment vasthield zou doden. Daarom wilde de officier N. ook veroordelen voor poging tot doodslag. Hier ging de rechter in mee.

'Buiten alle proporties'

De rechter komt desondanks tot een lagere straf omdat N. werd aangevallen door het slachtoffer. Maar het schieten met een pistool noemt de rechter 'buiten alle proporties'.

De raadsvrouw van N. noemt de straf 'teleurstellend', maar ze weet nog niet of N. in beroep gaat.

Salsafeest

In de beachclub werd op de avond van de schietpartij een salsafeest georganiseerd. Tijdens dat feest zou ruzie zijn ontstaan. Volgens getuigen waren hier 'een Marokkaan' en 'een bolle Nederlander' bij betrokken. Daarmee zouden ze op Majiti en N. doelen.

Nadat er mensen buiten werden gezet, ging het daar mis. N. zei tijdens de rechtszaak dat hij zag dat zijn neef door een man of vijf in elkaar werd geslagen. Hij vluchtte naar zijn auto en pakte daar een revolver. Toen hij uitstapte, kwamen er volgens hem drie Marokkanen op hem af en zou het wapen zijn afgegaan.

Volgens de rechter was de ongewapende Majiti de enige die N. aanviel. Dat het wapen onbedoeld afging, zoals de Eindhovenaar beweert, gelooft de rechter ook niet. Uit onderzoek blijkt dat Majiti in het hoofd werd geraakt door een rechtstreeks schot op een afstand van waarschijnlijk twee meter.

Laag IQ

De Eindhovenaar had tot nu toe geen strafblad als het om geweld gaat. Uit onderzoek blijkt dat hij een laag IQ heeft, maar wel 'streetwise' is. De psycholoog kon niet vaststellen of N. toerekeningsvatbaar was op het moment van de schietpartij.

De zitting vond plaats in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol omdat er in maart van dit jaar tijdens een pro-formazitting over de dodelijke schietpartij een grote vechtpartij uitbrak in de rechtbank van Den Bosch. In de rechtszaal werden N. en een journalist aangevallen door familieleden van Majiti.