Doodschieten van Yassine bij beachclub Best: OM eist 16 jaar celstraf

AMSTERDAM - Het Openbaar Ministerie eist een celstraf van 16 jaar tegen Toon N. (40) die verdacht wordt van het doodschieten van Yassine Majiti bij beachclub Sunrise in Best vorig jaar. Hij wordt ook verdacht van een poging tot doodslag op de beveiliger die Yassine op dat moment vasthield.

Volgens de Officier van Justitie is doodslag bewezen en was er geen sprake van noodweer. Bij het schieten heeft de verdachte ook het risico genomen dat hij de beveiliger zou doden. En dus wordt er tegen N. ook poging tot doodslag geëist.

Familie

Op de afgeschermde publieke tribune zitten de moeder en twee broers van Yassine. De rechter wijst hen er woensdag op dat ze rustig moeten blijven op deze emotionele dag. Als de rust wordt verstoord, wordt onmiddellijk ingegrepen.

LEES OOK: Beveiliger hield Yassine vast toen hij werd doodgeschoten: ‘Ik hoop dat je wegrot in de gevangenis'

Extra beveiligd

De zitting vindt plaats in de extra beveiligde rechtbank in Schiphol, omdat er in maart van dit jaar een grote vechtpartij uitbrak in de rechtbank van Den Bosch bij een pro-formazitting over de dodelijke schietpartij. In de rechtszaal werd verdachte N. aangevallen door familieleden van Yassine Majiti.

LEES OOK: Familie van doodgeschoten Yassine Majiti valt verdachte aan, journalist Omroep Brabant bedreigd

N. zegt dat hij die bewuste avond handelde uit noodweer. Hij zegt dat hij een wapen in de auto had liggen, omdat het autobedrijf van zijn zoon zou worden overvallen. "Je hoort wel eens iets en dat had ik gehoord. En dan ben je op de hoede", vertelt hij woensdag. De revolver had hij ooit gekregen van een vriend, zegt hij.





Als de rechter vraagt waarom hij het wapen die avond bij zich had, zegt hij: "Dat weet ik ook niet. Ik woon op een woonwagenkamp. Ze denken dat daar veel te halen is. Dan ben je wel eens bang."

'Kende Yassine niet'

N. zegt dat hij weg wilde bij het feest toen er wat ruzie ontstond bij een groep en er enkele mensen buiten werden gezet. Volgens hem durfden beveiligers de rest van de groep niet aan te pakken. "Ik ken die groep niet en ik kende ook Yassine niet."

Getuigen zeggen dat 'een Marokkaan' en 'een bolle Nederlander' ruzie hadden. Het zou om Yassine en N. gaan. De verdachte ontkent dat. Toen hij de club uitliep, zag N. zijn neef op de grond liggen. Die zou in elkaar geslagen zijn door een man of vijf. "Ik denk dat die groep buiten achter me aankwam, omdat ik Nederlander was en dat ze vonden dat ik daar niet thuishoorde", aldus Toon N. "Het waren verder mensen met allerlei nationaliteiten", vult zijn advocaat aan.

Camerabeelden

N. zegt nu dat hij niet wist of het wapen dat hij destijds kreeg echt was of nep. Hij had nooit eerder met een wapen geschoten, zegt hij. In de rechtbank worden rond het middaguur camerabeelden van de bewuste avond getoond. Die maken niet duidelijk wat er precies gebeurd is tijdens het schieten op Yassine.

N. zegt dat hij naar de auto vluchtte. Hij heeft zijn revolver gepakt en zag dat zijn neef in elkaar werd geslagen. Hij stapte uit en toen kwamen er drie Marokkanen op hem af, zegt N. Toen zou zijn zijn wapen zijn afgegaan.

Uit onderzoek blijkt dat Yassine niet door een afgeketst kogel is geraakt, maar door een rechtstreeks schot op een afstand van waarschijnlijk tegen de twee meter. Volgens N. heeft hij niet gericht geschoten maar heeft een beveiliger dat verklaard. Ook andere getuigen zeggen dat. N. zegt: "Ik heb geen beveiliger gezien en die anderen zijn allemaal vrienden van elkaar."

Laag IQ

De verdachte heeft geen strafblad als het om geweld gaat. Uit onderzoek blijkt dat hij een laag IQ heeft maar hij is wel 'streetwise'. De psycholoog heeft niet kunnen vaststellen of N. toerekeningsvatbaar was. De OvJ gaat uit van de volledige toerekeningsvatbaarheid van Toon N.

De Officier van Justitie gelooft niet dat er tientallen mensen op N. afkwamen zoals hij zelf beweert. Er is niet per ongeluk geschoten, maar gericht geschoten, zegt de officier. Daarom is doodslag volgens de OvJ bewezen.





‏