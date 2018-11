De troeteleik bij Ulvenhout krijgt prijs: 'Deze boom is een krijger en martelaar'

Voor Mark Kohn betekent de boom veel. “Die boom ken ik al mijn hele leven. De boom zegt als het ware goede reis als je weg gaat en welkom thuis als je terug komt.” Kohn nomineerde daarom de A58-eik voor de ‘boom van het jaarverkiezing’.

Er is veel te doen om de eik. Hij moet wijken voor de uitbreiding van de A58 en verplaatsen zou volgens eerdere berekeningen te duur zijn. “De boom vertelt het verhaal over de natuur en mensen die in botsing komen”, vertelt Kohn. “Iedereen noemt hem een troetelboom, maar het is meer een krijger. Eigenlijk meer een martelaar, met al die vrachtwagens die daar voorbij denderen. De boom blijft staan en houdt zijn rug recht.“

'Snelweg kan ook wat smaller'

Of de boom ook daadwerkelijk weg moet, is nog niet duidelijk. Er wordt opnieuw bekeken of er een andere manier is om de boom te verplaatsen. Als het aan Kohn ligt gaat de boom helemaal niet van zijn plek af. "De snelweg kan ook wat smaller daar."

De eik is nu in de race voor Europese boom van het jaar en Mark denkt dat de A58-eik ook kans maakt: “Het is niet de mooiste boom van Europa, maar het verhaal sluit heel erg aan bij de prijs.”