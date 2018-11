Willy en Rene zien het somber in voor NAC: 'Het worden donkere dagen voor kerst'

EINDHOVEN - PSV en Willem II wisten dit weekend weer drie punten te pakken, terwijl de problemen bij NAC steeds groter worden na een nieuwe nederlaag. Willy en Rene van de Kerkhof zijn hard in hun oordeel over NAC. “Ze hebben geen kwaliteit, anders zouden ze niet onderaan staan."

NAC verloor zaterdagavond met 2-0 van FC Emmen. “Dit was een cruciale wedstrijd voor NAC, die ze hadden moeten winnen om uit de onderste regionen weg te komen”, vertelt Willy in radioprogramma Wakker! op Omroep Brabant. “En dan verlies je die wedstrijd en sta je troosteloos onderaan met twee punten achterstand op de voorlaatste plaats. Ik denk dat het donkere dagen voor kerst worden bij NAC.”

Willy denkt dat er in de winterstop nieuwe spelers aangetrokken moeten worden om NAC uit de degradatiezone te halen. “Ze hebben minder kwaliteit en dat laten ze iedere week zien. Het loopt gewoon niet en ik zie ze niet opkrabbelen als er niks verandert.”

Willem II pakt overwinning

Willem II won weer eens in de eredivisie. De Tilburgers wisten voor het eerst in bijna drie maanden drie punten te halen door met 3-2 te winnen van PEC Zwolle. “Het was een mooie pot en het zijn drie verdiende punten”, vindt Rene. “Ze horen in het linkerrijtje thuis. PEC was een concurrent, maar ik denk dat die nu toch wel tot de degradatiekandidaten horen.”

PSV op weg naar record

PSV boekte zaterdagavond een eenvoudige 4-1 overwinning op De Graafschap. Het is de twaalfde zege op rij voor de Eindhovenaren. “Het is een fantastische reeks natuurlijk en knap hoe PSV dit heeft volbracht”, vindt Rene. “PSV had weinig moeite met De Graafschap en heeft zich goed herpakt na de nederlaag tegen Tottenham. Ze hadden wat mij betreft wel wat meer doelpunten kunnen maken.”

Ook Willy spreekt van een makkelijke overwinning. “PSV en Ajax steken er wel echt bovenuit. Nu op naar de volgende.” PSV gaat over twee weken op zoek naar de dertiende overwinning van het seizoen. “Maar ze moeten wel van ons record afblijven”, roepen Willy en Rene in koor. De broers wonnen in het verleden zeventien keer op rij.