Inbrekers laten geregeld grote boodschap achter maar soms ook een lief briefje [LIJSTJE]

Een inbreker die je seniorenwoning binnendringt en sieraden, een computer en een mobiele telefoon buitmaakt, het is al erg genoeg. Maar als die inbreker voor vertrek dan ook nog een pak pudding uit de koelkast trekt en je bed en vloer ermee besmeurt, dan is het leed wel compleet. Het gebeurde zondag in Eindhoven.

De 'handtekeningen' die daders achterlaten, worden soms expres en soms per ongeluk gezet. Hieronder een korte bloemlezing van een aantal opvallende inbraken.

1. Ladder

Of het gemakzucht was of haast, dat is niet duidelijk. Maar toen een inbreker in Uden was gevlogen, bleef tegen het raam een lange ladder achter. De politie plaatste direct een foto van de ladder op Facebook in de hoop de eigenaar daarvan te vinden. Niet bekend is of de inbreker via de ladder is gevonden.

2. Identiteitsbewijs

Een inbreker in Hilvarenbeek kon zichzelf hoogstwaarschijnlijk wel voor de kop slaan toen hij zich realiseerde wat hij had achtergelaten in een schuurtje. De dief jatte een fiets maar vertrok zonder zijn identiteitsbewijs, telefoon en bankpas. Het was dan ook een kwestie van tijd voor de politie bij hem op de stoep stond. In Esbeek was een dief al net zo snugger en liet zijn rijbewijs achter. Broers misschien?

3. Lief briefje

In Goirle bleef wel iets heel opmerkelijks achter na een inbraak: een lief briefje. De dief sloeg met stenen een ruit in en ging er met de tv vandoor., Maar niet voordat hij op een blaadje krabbelde: 'Sorry voor de schade. Arme mensen hebben geen keus.'





Inbreker laat excuusbriefje achter

4. Chocolademelk

En dan eentje in dezelfde categorie als de pudding in Eindhoven, want ook in Roosendaal bleef ooit een zuivelspoor liggen. Nou ja, zuivel, het ging om etenswaar uit een automaat. Tijdens een bedrijfsinbraak besloot iemand dat de innerlijke mens verzorgd moest worden met een warme versnapering. De dief knoeide daarbij op de grond. Agenten zagen het spoor en hielden de inbreker korte tijd later buiten aan.



5. Echt bizar: een selfie

In Veghel drong iemand een huis binnen om daar een selfie te maken met de mobiele telefoon van één van de bewoners. De bewoners kenden de man niet. De politie ging er vanuit dat de man niet op zoek was naar waardevolle spullen, maar dat zijn daad hem een soort kick gaf.

6. Nattigheid

Sop, sop, sop...in Oosteind voelde een inbreker nattigheid. Hij werd op heterdaad betrapt toen hij een garagebox binnendrong. Zijn kompaan werd direct gepakt, maar hijzelf sloeg op de vlucht. Maar niet nadat hij in een vijver was gesprongen. Al is dit eigenlijk een beetje valsspelen, want het natte spoor dat hij achterliet werd in het donker waarschijnlijk niet eens gezien. Met inzet van een politiehelikopter werd hij wél snel gepakt.

