Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











‘Er vloog een enorme vuurmassa over de straat', ooggetuige over explosie transformatorhuis Foto: 112 Nieuwsonline

BERGEN OP ZOOM - “Het was een enorme vuurmassa die over de straat vloog en zelfs over het huis heen ging”, zegt Mirjam de Kort. Ze stond op de Grote Markt in Bergen op Zoom te praten over de werkzaamheden in het transformatorhuisje toen er een enorme knal was, gevolgd door een steekvlam.

Geschreven door Corné Verschuren

Medewerkers van Enexis waren al vanaf de ochtend aan het werk. Rond een uur of tien was er een explosie. Kort na de explosie kwam de hulpverlening op gang. “Ik ben enorm geschrokken”, vertelt De Kort. “Ineens was er veel actie. Het alarmnummer werd door mensen gebeld. Ik zag de zwaargewonde medewerkers en er liep een zwaargewonde fietser. De man was van zijn fiets geblazen. Ik hoop dat het goed afloopt voor de slachtoffers”, zegt De Kort. LEES OOK: Vier zwaargewonden na explosie in transformator in Bergen op Zoom Ook een buurtbewoner haastte zich na het horen van de klap naar de Grote Markt. “De hele ochtend werkte de stroomvoorziening niet lekker. De lampen in huis knipperden. Na de klap viel alles uit”, vertelt de man., Toen hij op de Grote Markt kwam, zag hij veel rook. “Het stonk er enorm. Er was paniek. De brandweer was er op dat moment nog niet. Volgens mij was er ook iemand van restaurant De Teerkamer gewond. Je schrikt altijd.”