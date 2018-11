Raad Tilburg wil harde aanpak raddraaiers zwembad Stappegoor

TILBURG - De gemeenteraad Tilburg wil dat de raddraaiers die zich 3 november tijdens een Halloweenfeest misdroegen in zwembad Stappegoor hard worden aangepakt. Dat bleek maandagavond na een spoeddebat over de kwestie. Ook gaat de gemeente het zwembaddrama evalueren. Over drie maanden moeten de conclusies er liggen.

De gemeente Tilburg staat achter de keuze van het zwembadpersoneel om de vingerafdrukcontrole uit te zetten bij het Halloweenfeest in zwembad Stappegoor. Het personeel besloot daartoe omdat veel mensen tegelijkertijd binnenkwamen en een controle voor lange rijen zou zorgen. Ook was er die avond een beveiliger aanwezig, werd maandag bekend.

“Ik sta voor mijn mensen, dat zijn professionals. Als zij de inschatting maken dat het verstandiger is om mensen zonder scan naar binnen te laten om te voorkomen dat een ingewikkelde situatie zou kunnen ontstaan, dan heb ik daar vrede mee,” zo zei verantwoordelijk wethouder Erik de Ridder maandagavond bij een raadsdebat dat was aangevraagd door Lijst Smolders (LST).

Het Halloweenfeest liep op 3 november compleet uit de hand. Reden voor de gemeente om het zwembad dat eigenlijk om half elf de deuren zou sluiten, eerder dicht te doen. Groepen jongeren vielen elkaar verbaal en fysiek lastig. Ook werden jonge meisjes lastiggevallen door oudere jongens. De meisjes zijn door het personeel uit het bad gehaald en naar een veilige plek gebracht.

LEES OOK: Tilburgs zwembad doet deuren dicht tijdens feestje, vier meisjes mogelijk aangerand

Camerabeelden

Een deel van deze bezoekers zou volgens aanwezigen een zwembadverbod hebben, maar wist toch binnen te komen. Burgemeester Weterings gaf aan dat alle camerabeelden die binnen en buiten zijn gemaakt, bekeken worden. Hij wil de aanwezigen 'uit de anonimiteit' halen. “Als er mensen met een verbod binnen waren, kunnen we ze vervolgen voor lokaalvredebreuk. En ook met jongeren die geen zwembadverbod hadden, maar wel in de fout gingen, willen we in gesprek. Hun gedrag is dan misschien niet strafbaar, maar het past niet bij de normen in de gemeente Tilburg.”

De burgemeester maakte ook bekend dat bij het zwembadevenement een beveiliger aanwezig was. Verder waren vijftien medewerkers aanwezig, onder wie tien lifeguards en meerdere managers. “Dat is al meer dan bij zo’n evenement nodig is.”

'Machteloos'

De Ridder: “Bij dit soort grensoverschrijdend gedrag ben je vrij machteloos. We willen het personeel ook niet met tasers op pad sturen om de orde te bewaken. Het zijn lifeguards.”

De raadsleden vroegen onder meer waarom niet eerder politie was ingezet. "Het personeel dacht dat de maatregelen die genomen waren, afdoende waren. Toen dat niet zo bleek te zijn, is alsnog politie gebeld." Het personeel besloot onder meer om de lichten aan te doen en de muziek uit te zetten.

Evaluatie

De gemeente gaat evalueren wat er die avond gebeurd is en of dat beter had gekund. Die evaluatie moet over drie maanden klaar zijn. Een training over omgang met agressief gedrag wordt vervroegd. Op de vele vragen of er achteraf niet meer maatregelen nodig worden, zegt De Ridder: "Achteraf kijk je de koe in de kont."