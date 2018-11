Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Miljoenen voor Brabant om drugsproblematiek aan te pakken en meer agenten binnen te halen Miljoenen extra voor een betere inzetbaarheid van de politie.

EINDHOVEN - De politie in Brabant krijgt een miljoeneninjectie om de drugsproblematiek aan te pakken. Voor de politie Zeeland-West-Brabant is er 6,2 miljoen euro gereserveerd en voor de politie in Oost-Brabant is er 6 miljoen euro.

Geschreven door Femke de Jong

Brabant krijgt vergeleken met de rest van Nederland een relatief groot bedrag omdat agenten hier vaker te maken krijgen met synthetische drugsproblematiek en daaruit voortvloeiende milieucriminaliteit. Door het extra geld kunnen in Brabant ook meer agenten aan de slag want de korpsen mogen uitbreiden. Meer en beter

Landelijk was al 58 miljoen euro aangekondigd en dat wordt nu 91 miljoen. Het bedrag wordt beschikbaar gesteld om de inzetbaarheid van agenten te vergroten. Dit is nodig omdat het politiekorps sterk aan het vergrijzen is. Er vertrekken meer agenten dan er bij de politiekorpsen binnenkomen. Ook wordt geld geïnvesteerd in meer en snellere opleidingen om de aanwas van agenten en rechercheurs te vergroten. Betere beveiliging politiebureaus

Voor een betere beveiliging van politiebureaus wil de minister 19 miljoen euro uittrekken. Er komt een nieuwe landelijke toegangsbeveiliging die robuust genoeg is om zowel cyber- (internet) als fysieke dreigingen het hoofd te bieden, aldus de minister Grapperhaus.