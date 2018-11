Je zieke huisdier laten behandelen? Dat kan het best in Oisterwijk

OISTERWIJK - De beste dierenartspraktijk van het land staat in Oisterwijk. Dierenkliniek ’t Spoor won maandagavond de Dutch Pet Award voor beste dierenartspraktijk van 2018.

Monique Ebbens-Carton van 't Spoor heeft dinsdagavond nog maar weinig tijd voor een feestje. "We gaan het ongetwijfeld nog vieren, maar we moeten ook gewoon aan het werk. De dag begon met een spoedgeval en een opname.”

Het werk gaat dus gewoon door, dierenarts Harm Ebbens moet naar het spoedgeval, een konijn in shock. Monique bemant de ochtend na de uitreiking de praktijk.

Waarom ’t Spoor de beste is? “Volgens het rapport winnen we omdat we heel veel waarde hechten aan de klanttevredenheid. Het klinkt heel simpel. Op het gevoel doen wat we graag doen en waar we goed in zijn”, vertelt Monique.