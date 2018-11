Zwaargewonde slachtoffers van explosie in Bergen op Zoom zijn buiten levensgevaar

BERGEN OP ZOOM - De vier slachtoffers die maandagochtend zwaargewond raakten bij de explosie in het centrum van Bergen op Zoom zijn buiten levensgevaar. Dat melden Enexis, de werkgever van drie van de slachtoffers, en conrector Désirée Reijpert van scholengemeenschap ’t Rijks, waar het vierde slachtoffer naar school gaat. Alle slachtoffers zijn direct na de explosie naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Daar liggen ze nog steeds.

Een van de slachtoffers is een scholier van 't Rijks. Hij zit in zijn examenjaar van de mavo. Hij was op de fiets onderweg naar school en reed op het moment van de explosie langs het transformatorhuisje. Omstanders zagen hoe hij letterlijk van zijn fiets geblazen werd. Volgens Reijpert heeft de jongen vooral brandwonden in zijn gezicht en aan zijn handen. "Maar hij is gelukkig buiten levensgevaar."

Op de middelbare school zijn ze diep geschokt, zegt Reijpert. Voor leerlingen en docenten is hulp en begeleiding. Toen de jongen niet op school verscheen, belde de leiding de ouders met de vraag waar hun zoon bleef. Zo kwamen ze er vrij snel achter dat hij een van de slachtoffers van de explosie was. Om steun te betuigen schreven leerlingen kaarten. Dinsdagmiddag gaat Reijpert zelf langs in het ziekenhuis in Rotterdam.

'Verschrikkelijk bedrijfsongeval'

Ook de drie medewerkers van Enexis zijn buiten levensgevaar. Zij kwamen maandagochtend op een melding van een storing af. Toen ze bij het transformatorhuisje arriveerden zagen ze rook onder de deur vandaan komen, waarna ze afstand namen. Volgens een woordvoerder van Enexis volgde de explosie zo'n twintig seconden later.

Bij Enexis zit de schrik er goed in. "Het is een verschrikkelijk bedrijfsongeval." De medewerkers hebben brandwonden, ééntje hield ook een gebroken schouder over aan de klap. Op dit moment doet de arbeidsinspectie onderzoek naar wat er mis is gegaan in het transformatorhuisje.

Een deel van de binnenstad zat vanaf de explosie zonder stroom, dat probleem is inmiddels opgelost. Enexis heeft een nieuwe transformator geplaatst.