Stroomstoring opgelost na explosie in transformatorhuisje: 'Bergen op Zoom leek wel een spookstad'

BERGEN OP ZOOM - Zeker 129 huishoudens en bedrijven in Bergen op Zoom hadden tot maandag diep in de nacht geen elektriciteit. Dit kwam door een explosie in een transformatorhuisje. Volgens een van de inwoners leek Bergen op Zoom wel 'een spookstad'. De storing was rond vier uur 's nachts opgelost.

De kaarsen heeft hij maar aangestoken. Maarten Bosters (60) zit al heel de dag zonder stroom. De open haard en een dikke winterjas zorgen voor de warmte. De iPad is goed voor wat vermaak, zolang de accu nog niet leeg is. "Het is improviseren. Toch komen we de nacht wel door", zegt hij maandagavond. Ook avondeten was een probleem. "We zijn maar naar de Chinees gegaan."

Dubbel pech

De eigenaar van Biercafé 't Locomotiefke heeft dubbel pech. Joep Blokland (33) woont boven het café: zowel zijn bedrijf als huis zit zonder stroom. "Het café moet nog opgeruimd worden na het feest van de elfde van de elfde, afgelopen zondag. Dat was lastig zonder licht."

De zaak zou dinsdag weer open gaan, dat wordt nu een dag later. Toch wil hij niet klagen. "Het kost geld, maar dat is maar bijzaak. Mijn gedachten gaan uit naar de slachtoffers van het ongeluk."

Explosie

Vlakbij het café aan de Grote Markt was maandagochtend een explosie in een transformatorhuisje. Daarbij raakten vier mensen zwaargewond. Na de explosie brak brand uit. Vanaf tien uur 's ochtends zaten veel mensen zonder stroom. De storing was maandagnacht rond vier uur opgelost.

Geluk

Toch konden de meeste restaurants aan de Grote Markt gewoon open blijven maandag. Restaurant de Stadsburger had geluk. Bij de recente verbouwing van het pand, is het gebouw aangesloten op een ander stroomnetwerk. En dus gingen de zaken door, met een originele aanduiding. "Wij hebben wel stroom! Kom gezellig eten!", zo stond op het bord voor de deur.