Voorlopig geen geld voor grondeigenaren die de dupe zijn van gedumpt drugsafval Een gedumpte vrachtwagen vol drugsafval in Halsteren (Foto: Marcel van Dorst/SQ Vision Mediaprodukties)

DEN BOSCH - Het provinciebestuur van Brabant is voorlopig niet van plan om grondeigenaren die schade lijden als gevolg van gedumpt drugsafval, financieel te steunen. De provincie wil niet voor de troepen uitlopen en wacht op wat het Rijk hierover zegt. Naar verwachting komt daar in januari een uitspraak over.

Geschreven door Jan de Vries

Dat schrijft het provinciebestuur in antwoord op vragen van vrijwel de voltallige oppositie in Provinciale Staten. Situatie nijpend

Het is al langer een doorn in het oog van de oppositiepartijen dat particuliere grondbezitters de dupe worden van criminelen die hun drugsafval op hun terrein gooien. De oppositie vindt dat de situatie zo nijpend is dat de provincie haar eigen verantwoordelijkheid moet nemen en een goede Brabantse dumpregeling moet maken voor drugsafval. Gedeputeerde Staten willen wachten op de uitkomst van het overleg tussen het Rijk en het IPO, een samenwerkingsverband van alle Nederlandse provincies. LEES OOK: 'Dolle drugsweek' met ongelukken, milieuvervuiling en brandstichting