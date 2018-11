Herman is stapelgek op Spiderman en heeft alles van zijn stripheld: van boekjes tot ondergoed

UDEN - Hij koestert het eerste Nederlandstalige exemplaar dat ooit is uitgegeven van zijn stripheld Spiderman. De 54-jarige Herman Couwenbergh uit Uden bewaart het in plastic en zuurvrij karton om te voorkomen dat het boekje uit 1967 vergaat. Al dik dertig jaar is hij stapelgek op Spiderman. Diens geestelijk vader, Stan Lee, overleed deze week in Amerika op 95-jarige leeftijd. Maar zijn striphelden leven voort, ook bij verzamelaars zoals Herman.

"Ik heb alles al, dat is niet leuk voor een verzamelaar", zegt Herman. De boekenkast op zijn werkkamer is grotendeels gevuld met boekjes van zijn stripheld. Hij heeft alle Nederlandstalige uitgaven van Spiderman, bijna 2000 boekjes. De liefde begon in 1985 toen Herman in militaire dienst zat. De soldaten lazen als tijdverdrijf de strips. Op het moment dat een kameraad die veel boekjes had afzwaaide, begon de verzamelwoede van de Udenaar.

Spiderman ondergoed

Vrienden en kennissen weten altijd wat ze Herman moeten geven voor zijn verjaardag. In zijn auto ligt een kussen met een afdruk van Spiderman. Hij heeft speelgoed van Spiderman, in nieuwstaat en de originele verpakking want anders wordt het minder waard!. Zelfs ondergoed waarop Spiderman prijkt, zat ooit in zijn collectie. Maar dat was een kindermaatje en paste niet.

Zoals het een echte verzamelaar betaamt, geeft Herman soms ook veel geld uit voor zijn hobby. Toen een vriend en striphandelaar zijn Nederlandse Spidermanverzameling verkocht, gaf hij er 1400 euro voor. Hij heeft er nog geen moment spijt van want de boekjes zijn alleen maar meer geld waard geworden.

Stan Lee

Ondanks de hoge leeftijd van Spidermans geestelijk vader Stan Lee (95), komt zijn dood toch hard aan bij de fans, zegt Herman: "Hij werkte nog steeds aan zijn strips en verscheen ook altijd in een kleine rolletje als cameo in een Spidermanfilm, geweldig". De stripheld leeft voort bij de fans!