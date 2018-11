Shoarmabaas Ahmed (56) is het zat en spuit jongeren met waterslang helemaal nat

BREDA - Restauranteigenaar Ahmed (56) van de Bredase shoarmatent Farao is een hit op internet. In een filmpje is te zien is hoe hij een watergevecht aangaat met enkele jongeren. "Ik moest wel. Ze sloegen op mijn ramen."

Als Ahmed tegen sluitingstijd de stoep voor de shoarmazaak wil schoonmaken, wordt hij gehinderd door het uitgaanspubliek op de Havermarkt. De man is het na enkele pogingen zat. Hij duwt één van de jongeren eerst voorzichtig opzij omdat die in de weg staat, zo is te zien in het filmpje dat al 400.000 keer is bekeken op de website Dumpert.nl.

'Geschrokken'

De jongeren dagen hem uit, waarna Ahmed ze met een waterslang natspuit. Een omstander pakt vervolgens de slang af waarop de man zelf de volle laag krijgt. Ahmed valt en raakt gewond aan zijn vinger. "Ik moest naar het ziekenhuis. Ik ben erg geschrokken."





'Zelfverdediging'

Volgens Ahmed ontstond het conflict , toen vijf jongeren zijn zaak binnenkwamen. Een van hen bestelde een flesje water. "Hij wilde betalen met zijn creditcard, maar dat kan natuurlijk niet bij een pinautomaat. Vervolgens begon hij op de automaat te slaan, toen het niet werkte."

Daarna vroeg hij meerdere keren of de jongens naar buiten wilden gaan. Eenmaal buiten, zouden de jongens op de ramen van zijn zaak hebben geslagen. "Ik wilde ze weg hebben en wist niet wat ik moest doen. Dus besloot ik ze maar nat te spuiten, in de hoop dat ze weg zouden gaan."

Woedend

De eigenaar van de kebabzaak heeft geen goed woord over voor de jongeren. Ahmed is woedend. "Ze hebben al vaker onrust veroorzaakt in het centrum. De politie zei dat we goed hebben gehandeld."

De man heeft geen aangifte gedaan bij de politie. Wel heeft hij het incident gemeld.