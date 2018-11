Asbest vrijgekomen bij grote brand in villa in Oisterwijk

OISTERWIJK - Bij een grote brand in een vrijstaand huis op de Hoevenseweg in Oisterwijk is woensdagmorgen asbest vrijgekomen. Dat laat de Veiligheidsregio weten.

De leegstaande, vrijstaande woning ligt afgelegen in de Oisterwijkse bossen. Het huis is onlangs verkocht en was verwaarloosd. Er liggen weinig andere huizen in de buurt en geen bedrijven, daarom is de kans op verspreiding van gevaarlijke stoffen klein. De gemeente gaat met de eigenaar een plan maken om de asbest op te ruimen.









De rookwolken waren in de verre omtrek goed te zien. De rook trok richting het centrum. Diverse brandweerkorpsen werden opgeroepen om het vuur te bestrijden, maar al snel werd besloten om het pand gecontroleerd te laten uitbranden.

Zwervers in de woning

Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak van de brand is, maar het kan geen kortsluiting zijn geweest. De nieuwe eigenaar van het huis heeft sinds kort het gas en licht af laten sluiten. Binnenkort zou het huis tegen de grond gaan om daarna een nieuw huis te bouwen. De voorbije maanden sliepen er regelmatig zwervers in het pand.

Wat te doen bij asbest

Lees hier wat te doen als er asbest vrijkomt in je omgeving.