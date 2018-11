Michael van Gerwen maakt geen onverslaanbare indruk, maar kenners maken zich geen zorgen

EINDHOVEN - Michael van Gerwen is voor het eerst sinds acht jaar niet als eerste geëindigd in de groepsfase van de Grand Slam of Darts. ‘Mighty Mike’ werd tweede en mag zich dus wel melden in de tweede ronde van het dartstoernooi waar PDC- én BDO-spelers in actie komen. Toch wekt Van Gerwen nog niet de onverslaanbare indruk die men van hem gewend is.

“Maar we vergelijken Van Gerwen steeds met zijn beste jaar in 2016”, doelt darscommentator Jacques Nieuwlaat op het jaar waarin ‘Mighty Mike’ maar liefst 25 toernooien wist te winnen. “Hij gooit tot dusverre gewoon uitstekend tijdens de Grand Slam of Darts. Hij verliest dan weliswaar zijn tweede partij tegen Johnny Clayton. Maar dat risico loop je met een kort format.”

Niet onoverwinnelijk

Daar is dartsvolger Joost van Erp van Omroep Brabant het mee eens. “Van Gerwen is natuurlijk nog altijd de beste darter van de wereld. Als hij zijn ding doet, verslaat hij iedereen.” Toch lijkt Van Gerwen dit jaar niet zo onoverwinnelijk als in andere jaren. “Hij oogt minder stabiel”, zegt Van Erp. “Hij mist ook meer dubbels, waardoor tegenstanders bloed ruiken en dichterbij kunnen komen.”

Volgens Nieuwlaat mist Van Gerwen niet heel veel meer dubbels als voorgaande jaren. Maar de commentator denkt dat de concurrentie gewoonweg dichterbij komt, waardoor Van Gerwen zich niet veel missers meer kan veroorloven.

“De concurrenten van Van Gerwen raken natuurlijk ook gewend aan de topwedstrijden. Peter Wright speelt bijvoorbeeld wel vijf tot tien keer tegen Van Gerwen. En van die wedstrijden verliest Van Gerwen ook wel eens. Dat is logisch.” Van Erp is het niet helemaal eens met Nieuwlaat. “Het moet voor Van Gerwen niet uitmaken wat zijn tegenstander gooit. Hij is al jarenlang de nummer één en wint nu nog steeds van iedereen als hij zijn niveau haalt.”

Grand Slam of Darts

De darter uit Vlijmen komt donderdagavond weer in actie tijdens de Grand Slam of Darts. Bij de laatste zestien is de Engelsman Michael Smith de tegenstander. De nummer negen van de wereld steekt in een uitstekende vorm, maar lijkt Van Gerwen altijd wel te liggen als tegenstander.

“Ze gooien allebei ontzettend snel en dat vindt Van Gerwen wel lekker”, zegt Van Erp. “Maar Smith is echt een heel goede speler. Scorend is hij fantastisch en hij wordt ook steeds beter op zijn dubbels.” Nieuwlaat verwacht veel van de wedstrijd tussen de beide Michaels. “Deze pot kan misschien wel eens de geschiedenisboeken in gaan. Van Gerwen moet echt aan de bak. Maar deze twee heren brengen vaak het beste in elkaar naar boven.”