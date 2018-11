'Geef gegevens van scholen en zorginstanties vrij om criminaliteit te bestrijden'

TILBURG - Burgemeester Theo Weterings van Tilburg wil dat politie en justitie makkelijker kunnen beschikken over gegevens van scholen en zorginstellingen om de ondermijnende criminaliteit te kunnen bestrijden. Hij zei dat woensdagochtend tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer.

De Kamer bekijkt of de privacywetgeving versoepeld kan worden zodat het makkelijker wordt om criminelen te pakken. Volgens burgemeesters zouden scholen en zorginstellingen makkelijker gegevens van jongeren moeten kunnen delen als die dreigen te bezwijken voor de verleidingen van criminelen. “Zij vragen zich af waarom ze bij de Albert Heijn zouden gaan werken als ze veel meer kunnen verdienen met het knippen van wiettoppen.”

'Exit-strategie'

Als scholen gegevens hebben over die jongeren, dan moeten ze die kunnen delen met politie en justitie, aldus Weterings. Aan de jongeren die een verkeerde stap hebben gezet, moeten politie en justitie wel een 'exit-strategie' uit de criminaliteit bieden.

De burgemeester uit Tilburg wil dat vooral de wijkkoningen worden aangepakt en de criminele families die zich onaantastbaar wanen. Ook zorginstellingen die signalen krijgen over jongeren die afglijden in de criminaliteit moeten data kunnen delen. “Privacyregels mogen niet in het voordeel van de crimineel uitpakken”, zei hij in de Tweede Kamer.