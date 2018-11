Sinterklaas moet nog komen, dit huis is al in kerstsferen: '15.000 lampjes en het is nog niet klaar'

"Kom maar binnen", zeggen de bewoners van het kersthuis tegen de verslaggever. De deur zwaait open en alles wat je ziet is kerst. "Tachtig kerstmannen, tienduizend lampjes, tweehonderd huisjes.", vertelt Frans, die van kinds af aan dol is op Kerstmis.

En dan is het nog niet af. Er komen namelijk nog twee kerstbomen bij. Als het helemaal klaar is hangen er zo'n twintigduizend lampjes in het Eindhovense kersthuis. Nu al is de kamer tot aan de nok toe vol met kerstspullen.





Tuincentrum

"Je kunt het wel vergelijken met de kerstshow van een tuincentrum, alleen hangen er hier geen prijskaartjes aan. Ik denk dat er straks vijftien- tot twintigduizend lampjes hangen als het klaar is. In het donker is het op zijn mooist. Dan hoef je de kachel bijna niet aan te zetten omdat de lampjes zoveel warmte geven en kan je de krant lezen bij het licht".

De fascinatie voor kerstversieringen had hij al als kleine jongen. "Ik wilde zelf iets gaan knutselen, het is een uit de hand gelopen hobby." Dat hij nog voor Sinterklaas al in kerstsfeer is, vindt Frans geen probleem. "Wij hebben geen kleinkinderen en wij vinden kerst gewoon leuk."