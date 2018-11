Geen groot paardenevenement meer in Breda: Outdoor Brabant failliet

BREDA - De rechtbank in Breda heeft Outdoor Brabant failliet verklaard. Daarmee komt Breda definitief zonder groot paardensportevenement te zitten.

"Dit is echt doodzonde", reageert oud-voorzitter Cees Meeuwis. "Het is ons niet gegund." Al eerder werd duidelijk dat de editie van 2018 niet door zou gaan, nu valt het doek dus voorgoed.

Te duur

De organisatie was op zoek naar een nieuwe locatie, waar heel het jaar door evenementen konden worden gehouden. "Het is te duur om het evenement ieder jaar opnieuw op te bouwen", verklaart Meeuwis.

Het bleek trekken aan een dood paard. Ondanks dat drie locaties op het oog waren, mislukte de zoektocht. Daarom besloot Outdoor Brabant de handdoek in de ring te gooien. Volgens Meeuwis waren de bezoekersaantallen wel stabiel.

Outdoor Brabant was één van de grootste hippische outdoor-evenementen in Nederland. Het ontstond in 2000 als Breda Hippique, na de samenvoeging van drie andere evenementen. In 2011 veranderde de naam in Outdoor Brabant.