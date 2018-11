Vol verwachting klopt ons hart, aftellen naar de grote sinterklaasintochten in Brabant [OVERZICHT]

EINDHOVEN - Voor kinderen breekt zaterdag de leukste tijd van het jaar aan. Sinterklaas en zijn Pieten zetten in Zaandijk voet op Nederlandse bodem. Vanaf dat moment mogen schoenen weer gezet worden en neemt de ‘uitpakspanning’ met de dag toe. De goedheiligman laat komend weekend ook in Brabant zijn gezicht zien.

Het programma van de Sint mag gerust als druk bestempeld worden. Eigenlijk slaat de kindervriend geen stad of dorp over. We zetten zes grote intochten op een rij.

Zaterdag 17 november

Eindhoven

De goedheiligman en zijn Pieten arriveren rond het middaguur op de Kanaaldijk-Noord. De Spaanse vrienden blijven daar een uurtje plakken, om vervolgens naar het 18 Septemberplein te gaan. Daar speelt een band en zijn allerlei activiteiten georganiseerd. Het programma duurt tot vier uur.

Breda

Maar liefst 250 pieten vergezellen de kindervriend vanaf ’t Spanjaardsgat, waar hij om kwart voor twee arriveert, naar de Grote Markt. Daar treedt de Liedjespiet om vier uur op. De aankomst in ’t Spanjaardsgat is om kwart voor twee.

Roosendaal

Snoepgoed en cadeautjes in overvloed als Sinterklaas en zijn Pieten rond de klok van een uur voet aan wal zetten in de haven van Roosendaal. Vanaf de haven begint de Sint aan een tocht door Roosendaal. De activiteiten eindigen om vier uur.

LEES OOK: Brabant houdt intocht Sinterklaas traditioneel: geen roetveegpieten in grote steden

Zondag 18 november

Den Bosch

Vanaf de Diezebrug wordt de boot van Sinterklaas begeleid naar het Bolwerk. Daar meert de boot om twaalf uur aan. De stoet zet daarna koers naar de Markt, waar de Sint en zijn Pieten om halftwee door burgemeester Jack Mikkers worden verwelkomd.

Tilburg

Tilburgse kinderen (en hun ouders) moeten rond kwart over elf in de Piushaven zijn om Sinterklaas te ontvangen. Vanaf halfelf is er al live muziek. De stoet vertrekt om halftwaalf naar het centrum van de stad. Het feest barst helemaal los in de Spoorzone, om kwart over twee.

Helmond

Met het sinterklaaskasteel is Helmond toch wel de sinterklaasstad van Nederland. Voordat de deuren van het kasteel op 20 november openen, is eerst nog de intocht op zondag 18 november. Natuurlijk arriveert de Sint in de haven, waar hij rond een uur de sleutel van het kasteel krijgt. Een uurtje later zijn de kindervrienden op de Markt.