‘Meer geld voor carnavalsvereniging’, Kamerlid Thierry Aartsen komt op voor Brabantse volkscultuur

DEN HAAG - Een opmerkelijke uitspraak van Tweede Kamerlid Thierry Aartsen. De VVD’er uit Breda pleit voor meer geld voor cultuur. Volkscultuur welteverstaan. Zo wil hij dat er meer geld beschikbaar komt voor bijvoorbeeld carnaval of het bloemencorso. “Dat verdient echt meer aandacht.”

In de Volkskrant vertelt Aartsen, woordvoerder voor Cultuur, uitgebreid over zijn nieuwe beleidsplan. “Er gaat 7 miljoen euro naar het Concertgebouw dat 210.000 bezoekers trekt. En nul euro naar het bloemencorso, waar op één dag 100.000 mensen heengaan”, aldus de politicus in de krant. Volgens Aartsen kan en moet dat anders.

'Ondergeschoven kindje'

“Volgende week behandelen we de begroting ‘Cultuur’ in Den Haag”, vertelt Aartsen op Omroep Brabant Radio. “En wat mij opvalt, is dat we in Den Haag veel aandacht hebben voor cultuurvorming zoals opera, musea en theater. Maar we benoemen nooit de schutterijen, bloemencorso’s, het Friese fierljeppen of het Brabantse en Limburgse carnaval.”

Terwijl de mensen die dat in stand houden volgens Aartsen soms best een steuntje in de rug kunnen gebruiken. “De volkscultuur is het ondergeschoven kindje. We moeten zien dat heel veel mensen juist dáár van genieten. Samen met hun buurt of dorp. Het zorgt ervoor dat mensen naar elkaar omkijken. En het creëert saamhorigheid. Dat zouden we moeten steunen.”

Bouwloods voor de vereniging

Meer geld voor volkscultuur betekent volgens de Bredanaar niet per definitie minder geld voor ‘hoge’ cultuur. “Er komt extra geld beschikbaar voor cultuur. Mijn pleidooi is dan ook om dat geld in te zetten voor de corso- of carnavalsbouwers. Die hebben bijvoorbeeld vaak problemen met huisvesting.”

Aartsen legt uit: “Ze bouwen in een tent waar het stervenskoud is of waar de lasapparatuur ’s nachts gestolen wordt. Met een bouwloods zouden zij al erg geholpen zijn. Als wij in Den Haag ze daarmee zouden kunnen helpen waardoor ze er de komende jaren weer tegenaan kunnen, dan ben ik enorm tevreden.”