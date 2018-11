Groot geheim onthuld: dit zit er in de heerlijke pepernoten van de bakker

Deze ingrediënten gebruikt de bakker:

- 150 gram honing

- 60 gram water

- 100 gram bruine basterdsuiker

- 300 gram roggebloem

- 3 gram zout

- 12 gram anijspoeder

- 10 gram bakpoeder, gezeefd

Het pepernotendeeg ligt al klaar. (Foto: Kevin Cordewener)

Stap 1: De bakker heeft het deeg van tevoren al gemaakt. (Wil je weten hoe dat moet, online zijn veel uitgebreide recepten te vinden.) Hij begint met het deeg in stukken verdelen.

Het deeg wordt gedeeld. (Foto: Kevin Cordewener)

Stap 2: Ieder stukje deeg wordt gerold. Ze worden allemaal ongeveer even lang gemaakt.

Deeg uitrollen. (Foto: Kevin Cordewener)

Stap 3: Het uitgerolde deeg legt Lucas naast elkaar, met een mes wordt het in kleine stukken gehakt. Groot of klein, dat maakt niet uit.

Het begint al op pepernoten te lijken. (Foto: Kevin Cordewener)

Stap 4: De deeg bolletjes worden in een zeef gedaan. Niet om ze uit te zeven, maar om de hoekjes rond te maken.

Het deeg wordt gezeefd. (Foto: Kevin Cordewener)

Stap 5: Het deeg kan de oven in om gebakken te worden. Verwarm de oven voor op 170 graden en check na een klein kwartiertje of ze niet te bruin worden.

Het deeg ligt klaar om gebakken te worden. (Foto: Kevin Cordewener)

Stap 6: Proeven maar!

Vers gebakken pepernoten. (Foto: Kevin Cordewener)

Pepernoot of kruidnoot?

Pepernoten zijn niet allemaal even groot en hebben een taaie bite. De dobbelsteenvormige lekkernij smaakt een beetje als taaitaai. Ze worden gemaakt van roggemeel, gekruid met anijs en gezoet met honing. De kruidnoot is wat brosser en gaat meer richting speculaas. Hij wordt knapperig doordat er andere suikers inzitten. Het deeg wordt gemaakt van tarwebloem met speculaaskruiden.