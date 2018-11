Kick Out Zwarte Piet gaat demonstreren bij intochten Tilburg en Eindhoven

EINDHOVEN - Twintig tot dertig demonstranten van actiegroep 'Kick Out Zwarte Piet' zullen zaterdagmiddag demonstreren op het Catharinaplein tijdens de intocht van Sinterklaas in Eindhoven. Burgemeester Jorritsma heeft wel voorzorgsmaatregelen getroffen. In Tilburg zal dezelfde groep zondag demonstreren op het Piusplein.

Burgemeester Jorritsma van Eindhoven laat weten dat er geen gebruik wordt gemaakt van muziek of geluidsversterking. "Ik heb naar aanleiding van de kennisgeving voorschriften gesteld ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden", laat de burgemeester weten. Wat de maatregelen precies inhouden, is onduidelijk.

'Racistisch karikatuur'

De actiegroep is tegen Zwarte Piet als hulpje van Sinterklaas, omdat het een 'racistisch karikatuur' zou zijn. "Laten we 2018 bestempelen als het jaar van de solidariteit en zorgen dat het Sinterklaasfeest een feest wordt voor iedereen, dus zonder racisme", vertelt de groep in haar verklaring.

“Dit maatschappelijk debat woedt al jaren en kenmerkt zich helaas te vaak door weinig respect voor elkaars standpunten", zegt de burgemeester. "Maar ik begrijp de emoties wel, want dit debat draait om kernwaarden. Voor de één tast het de essentie van het individu aan, omdat het sinterklaasfeest verbonden wordt met racisme. Voor de ander tast het de kern van onze samenleving aan, omdat tradities worden ondermijnd."

Tilburg

Wanneer je wil protesteren, moet je dat vooraf aan de gemeente laten weten. "Iedereen heeft het recht om te demonstreren", vertelt een woordvoerder van de gemeente Tilburg. "Maar wij hebben nog geen officiële aanvraag ontvangen van de demonstratie. Dat betekent dat gemeente in principe het recht heeft om de actiegroep te verplaatsen of zelfs verwijderen."

Anti Zwarte Piet Comité Tilburg zegt het protest wel degelijk te hebben aangemeld, en wel op het Piusplein, van halftwaalf tot twee uur.

In grote steden in de Randstad werden de aangekondigde demonstraties verplaatst naar onopvallende plekken, of zelfs verboden. Zo mag de groep in Den Haag niet bij de intocht demonstreren. De politie bood drie alternatieve locaties aan, waarna de burgemeester het verplaatste naar een slecht zichtbare locatie. Ook in Rotterdam worden de demonstranten onopvallend weggezet.