Buurt in shock na brute overval op buurvrouw, 'nooit eerder was het zo stil in de straat'

HILVARENBEEK - Frans en Corrie hebben er slecht van kunnen slapen. Het zijn de buren van Warda, die donderdagmorgen in Hilvarenbeek op klaarlichte dag met bruut geweld is overvallen. Voor de vijf kinderen van het gezin zijn ze een soort van opa en oma. De grote vraag die de buurt bezig houdt: waarom hadden twee gemaskerde mannen het gemunt op de moeder? "Hier valt niets te halen", zeggen buren.

Corrie had donderdag heel de morgen in de voortuin gewerkt, maar ging even naar binnen om televisie te kijken. "Toen hoorde ik geschreeuw en gebonk, ik dacht eerst nog, dat zijn kinderen". Uiteindelijk ziet ze buurvrouw Warda op straat liggen, achter hun auto en gillend. "Ik dacht eerst: die is gevallen", zegt Corrie. Maar al snel blijkt dat ze onder het bloed zit en gewond is. Ook binnen in de woonkamer van het Somalische gezin lag overal glas en bloed op de grond.

In de arm gebeten

Volgens buurtbewoners, is het een keurig gezin. De familie woont sinds tien jaar in de anders zo rustige straat. "Er is echt niets op aan te merken en de kinderen zijn ook keurig opgevoed", zeggen de buren. Volgens Corrie heeft de vrouw bij de overval teruggevochten: "Ze is is sterk en vertelde dat ze een van de overvallers in zijn arm heeft gebeten". De vrouw zou ondertussen ontslagen zijn uit het ziekenhuis, maar het gezin is vrijdag niet thuis. Waar ze wel zijn, dat weten de buren niet.

De schrik zit er goed in bij de buurt. Een overbuurvrouw moet even huilen als ze over de brute overval vertelt: "Het is nog nooit zo stil in deze straat geweest als vandaag. Ik durf nu ook de deur niet uit. Ik kan er met mijn pet niet bij dat deze mensen zijn overvallen. Wie doet nou zoiets".

Voor de zekerheid vraagt ze even om de legitimatie van deze verslaggever. "Je weet niet wie er aan de deur komt, Ik wilde eerst eigenlijk liever niet openmaken, maar dacht: misschien is hij van de recherche."