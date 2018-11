Oranje wint van wereldkampioen Frankrijk met glansrol voor (oud) PSV'ers

ROTTERDAM - Het Nederlands elftal heeft op indrukwekkende wijze gewonnen van de Franse wereldkampioen. In de Rotterdamse kuip werd het dankzij doelpunten van oud-PSV'er Georgino Wijnaldum en Memphis Depay 2-0.

Ook voor de huidige lichting PSV'ers was een mooie rol weggelegd. Steven Bergwijn was voortdurend dreigend in de voorhoede, maar het was vooral Denzel Dumfries die met goed verdedigend werk en imponerende rushes voorwaarts de aandacht op zich vestigde.

De rechtsback van PSV scoorde in de tweede helft bijna met het hoofd, maar ook in de rebound vond hij de Franse keeper Hugo Lloris op zijn weg.

Haantjes

De Franse haantjes konden daar aanvallend weinig tegenover stellen. Bredanaar Virgil van Dijk vormde een ijzersterk centraal duo met Matthijs de Ligt . Defensief gaf Oranje vrijwel niets weg.

Vlak voor rust wist Lloris in de 44ste minuut nog een hard laag schot van Ryan Babel af te weren, maar de bal kwam voor de voeten van Wijnaldum en die aarzelde geen moment.

In de tweede helft veranderde het spelbeeld nauwelijks. Oranje domineerde en had veel diepgang in het spel. Er kwamen herhaaldelijk kansen maar die werden niet benut.

Steven Bergwijn werd in de 86ste minuut gewisseld voor Quincy Promes. In de blessuretijd drongen de Fransen nog aan. Maar het was ex-Willem II speler Frenkie de Jong die uit een counter met een geplaatst schot in de hoek bijna de tweede treffer aantekende.

Penalty

Moussa Sissoko maakte daarna een overtreding in het strafschopgebied op De Jong, waarna oud-PSV'er Memphis Depay in de slotminuut (90+5) vol zelfvertrouwen met een Panenka de Franse keeper in de lucht liet grabbelen en alsnog de 2-0 op het scorebord zette.

Door de overwinning is Duitsland het kind van de rekening. De Duitsers degraderen uit groep 1 van de divisie A. Nederland kan nog groepswinnaar worden als het minimaal een gelijkspel haalt tegen Duitsland. De wedstrijd tegen Der Mannschaft wordt maandag gespeeld in Gelsenkirchen.

Frankrijk 4 - 7 (0)

Nederland 3 - 6 (+4)

Duitsland 3 - 1 (-4)