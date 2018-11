Denzel Dumfries blinkt uit bij Oranje: 'Ik voel me een gezegend mens'

EINDHOVEN - Wereldkampioen Frankrijk werd vrijdagavond in De Kuip op een 2-0 nederlaag getrakteerd door Oranje. PSV’er Denzel Dumfries stond opnieuw in de basis bij Nederland en speelde een puike partij. "Ik geniet van ieder moment in Oranje."

Dumfries maakte vorige maand zijn debuut in de interland tegen Duitsland (3-0 zege). Sinds de PSV’er in Oranje staat, gaat het geweldig. "Zo wil ik het niet zeggen", vertelt de verdediger bescheiden. "We spelen goed met z’n allen. Ik vind onze resultaten ook niet absurd. We hebben genoeg kwaliteit in de ploeg en doen het op dit moment hartstikke goed. We moeten rustig blijven en op deze manier doorgaan."

De carrière van de PSV-verdediger zit enorm in de lift. "Ik zat daar toevallig vandaag nog over na te denken. Dit soort mooie potjes speelde ik vorig seizoen niet. En het seizoen daarvoor ook niet. Het is hartstikke mooi dat ik dit mag meemaken. Ik voel me een gezegend mens. Ik ben zeer dankbaar."

Oranje komt maandagavond opnieuw in actie. Dan speelt de ploeg in en tegen Duitsland. Als Nederland gelijk speelt, is de ploeg zeker van de eerste plek in de Nations League. "Dat zou mooi zijn", aldus Dumfries. "We gaan voor het hoogst haalbare."

