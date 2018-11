Dodelijk auto-ongeluk op de A59 bij Rosmalen, vrouw (46) uit Oss overleden en vier mensen gewond

De auto raakte rond tien over vier bij de afrit Kruisstraat van de weg en belandde via een sloot en door een hek op de parallelweg. Daar eindigde de auto in een greppel.

A59 naar Oss volledig afgeslotden

Hoe het kwam dat de auto van de weg raakte, wordt onderzocht. Vanwege dit onderzoek werd de A59 naar Oss volledig afgesloten. De omgekomen vrouw zou niet achter het stuur van de auto hebben gezeten.

Juli

In juli raakte op hetzelfde punt ook een auto van de weg. Ook toen overleed een vrouw en raakten vier mensen gewond.

De hulpdiensten op de plaats van het ongeluk. (Foto: Bart Meesters)