Geweld bij Sinterklaasintocht Eindhoven: 'pure haat' of 'samenloop van omstandigheden'?

Wat vaststaat is dat de Sinterklaasintocht in Eindhoven werd ontsierd door een gewelddadige botsing met de politie. Zes mensen zijn aangehouden omdat ze geweld gebruikten tegen de politie en demonstranten van Kick Out Zwarte Piet. Dat zullen er zullen dat er nog meer worden als camerabeelden zijn geanalyseerd, denkt burgemeester John Jorritsma.

Volgens Jerry Afriyie was de spanning al om te snijden nog voordat Sinterklaas met een stoet langs het Catharinaplein ging. Daar stond hij met andere tegenstanders van Zwarte Piet met kartonnen borden waarop leuzen stonden als 'Veilig feest voor ieder kind' en 'Eindhoven kan het: Zwarte Piet vrij'. Een groep hooligans verzamelde zich op een paar meter van de leden van Kick Out Zwarte Piet. De politie stond ertussenin.

Lees verder onder de video

Bedreigend

Afriyie zegt dat het de sfeer vanaf het begin af aan al bedreigend was. "Er werd volop gescholden. Vrouwen werden voor hoer of slet uitgemaakt, kinderen tussen de vijf en acht jaar werden opgehitst en staken middelvingers op. Ook werden we uitgemaakt voor 'roetmop' of 'kankeraap'. We werden bekogeld met eieren en bananen."

Nadat de Sint door de straat was getrokken, probeerde Kick Out Zwarte Piet de plek te verlaten omdat het protest voorbij was, zegt Afriye. "Toen begonnen ze met aanvallen."

LEES OOK: Politie haalt demonstranten voor en tegen Zwarte Piet uit elkaar in Eindhoven, meerdere aanhoudingen

Volgens de politie werd er tijdens de confrontatie een agent geschopt. De politie greep met wapenstokken in. De leden van Kick Out Zwarte Piet werden begeleid naar veilige plek, bij het politiebureau. De politie bevestigde achteraf dat de leden van Kick Out Zwarte Piet zich aan de vooraf afgesproken regels hadden gehouden.

Te veel mensen

Een lid van Ehv-Hools, die namens de groep spreekt, zegt dat het misging doordat er veel mensen op de tegendemonstratie afkwamen. "De groep werd te groot. Er waren ook mensen bij die niet bij de PSV-supporters hoorden." Volgens de man zijn de rellen veroorzaakt door 'een samenloop van omstandigheden zoals het ook weleens bij voetbalwedstrijden gebeurt'. Wel geeft hij toe dat een aantal leden van Ehv-Hools is opgepakt. Om hoeveel arrestaties het gaat, kon hij niet vertellen.

Lees verder onder de foto

Pro-Zwarte Piet-demonstranten wilden tegenstanders te lijf gaan (foto: Dave Hendriks)

Hij vindt dat escalatie voorkomen had kunnen worden als de burgemeester de demonstraties bij voorbaat had verboden. "De burgemeester wist dat er duizend aanmeldingen voor de tegendemonstratie waren. Dat hebben we bij hem aangegeven. Hij moet het boetekleed aantrekken." Met Ehv-Hools wil hij daarom een protestactie tegen de burgemeester organiseren. "Ik weet nog niet precies wat. Maar iets in het PSV-stadion, bijvoorbeeld dat we hem bij de huldiging uitfluiten."

De burgemeester vond het belangrijk om de demonstratie door te laten gaan, heeft hij laten weten in een verklaring. "In Nederland mag iedereen in vrijheid zijn mening uiten. Dat hebben we als bevoegd gezag bij de vereniging KOZP ook gefaciliteerd."

Provoceren

Volgens Jerry Afriyie wilden de tegendemonstranten niks anders dan uitlokken. "Toen ze merkten dat we er niet op in gingen, hebben ze zelf kleur bekend. Blinde woede werd omgezet in pure haat." Hij zegt uiteindelijk blij te zijn met het optreden van de politie.