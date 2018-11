Politie haalt demonstranten voor en tegen Zwarte Piet uit elkaar in Eindhoven, meerdere aanhoudingen

EINDHOVEN - De politie heeft zaterdagmiddag op het Catharinaplein in Eindhoven demonstranten voor en tegen Zwarte Piet uit elkaar gehaald. Demonstranten voor Zwarte Piet probeerden door de politieafzetting te breken om bij de demonstranten van 'Kick Out Zwarte Piet' te komen. De politie meldt dat er meerdere mensen zijn aangehouden onder meer omdat ze met eieren gooiden.

De anti-Zwarte Piet-demonstranten zijn door de politie naar een veilige plek gebracht. De groep van ongeveer veertig demonstranten van de actiegroep ‘Kick Out Zwarte Piet’ betoogden dat Zwarte Piet een ‘racistisch karikatuur’ is. Daartegenover stonden ongeveer honderd pro-Zwarte Piet-demonstranten die schreeuwden, middelvingers opstaken en met eieren gooiden. Actievoerders van 'Kick Out Zwarte Piet' zwegen en hielden bordjes omhoog. Het ging mis toen de stoet van Sinterklaas het Catharinaplein passeerde.

De politie zette bij voorbaat extra agenten in om te zorgen voor een veilig verloop van de demonstratie in Eindhoven. Zij hielden onder andere ook ouders met kinderen op afstand. Eerder deze week werd op de Facebookpagina Eindhoven Hooligans al gedreigd met een tegenactie.

Aankomste

De Sint en zijn Pieten kwamen rond het middaguur met hun stoomboot aan op de Kanaaldijk-Noord in Eindhoven. Terwijl daar het kinderfeest in volle gang was, verzamelden zich actievoeders met verschillende standpunten zich op het Catharinaplein. De duizenden kinderen in de stad vieren vooral feest en krijgen weinig mee van de demonstraties.

Tilburg

Zondag protesteert een andere actiegroep ‘Anti Zwarte Piet Comité Tilburg’ op het Stekelenburgplein in Tilburg. De gemeente stond hier geen plek langs de route van Sinterklaas toe.

