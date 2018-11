De minister die in Brabant campagne komt voeren voor haar jongere zus: 'Heel speciaal'

Omdat Werkendam, Woudrichem en Aalburg per 1 januari fuseren tot de nieuwe gemeente Altena worden daar komende woensdag gemeenteraadsverkiezingen gehouden. De laatste actieve campagnedag was zaterdag. Zowat alle partijen waren in de weer om potentiële kiezers te behagen. De ChristenUnie Altena zette dus een Haags kopstuk in voor de lokale verkiezingsstrijd.

'Heel speciaal dat mijn zus op twee staat'

Eigenlijk kwam ze gewoon thuis, want de huidige minister van landbouw Carola Schouten is geboren en getogen in het Land van Heusden en Altena. Haar jongere zus Marjan woont er nog steeds en is al jaren politiek actief in de gemeenteraad van Woudrichem. Voor de fusieverkiezingen staat ze tweede op de lijst van de ChristenUnie.

De minister is trots. “Ik voer campagne voor de ChristenUnie, maar het is ook nog eens heel speciaal omdat mijn zus hier op twee staat. Daar ben ik heel trots op.”

Eerst op de foto en dan campagne voeren voor de gemeenteraadsverkiezingen in Altena

De zussen lijken vaak en veel te praten over politiek. “We hebben ook discussies over hoe Haagse maatregelen uitpakken op lokaal niveau. Hoewel niet in mijn portefeuille - maar wel in die van mijn zus - is de zorg. Daar praten we best veel over. Dus er is een goede wisselwerking.”

Kozakken Boys

Op de vraag of de beste politica in Den Haag zit en acteert op eredivisieniveau en zus Marjan dan acteert in de politieke amateurdivisie, komen de zussen humoristisch in het geweer. “Zij is de Kozakken Boys van het gebied”, zegt de minister over haar zus. Lachend gaan ze weer verder op pad om campagne te voeren.