Anti-Zwarte Piet-demonstratie bij intocht Sinterklaas Tilburg afgelast

TILBURG - In Tilburg is de demonstratie van actiegroep Anti-Zwarte Piet-Comité Tilburg afgelast. De gemeente had het Burgemeester Stekelenburgplein bij het Centraal Station toegewezen als demonstratieplek, maar volgens demonstratieleider Jerry Afriyie is de groep demonstranten op die locatie niet hoor- en zichtbaar genoeg. Een persoon werd aangehouden: een demonstrant die zich niet kon legitimeren.

Een kleine groep demonstranten stond zondagochtend bij het plein. Zij zijn daar weggegaan. “We zijn onder valse voorwendselen hier terechtgekomen. Je moet zicht- en hoorbaar zijn, en dat zijn we hier niet”, zo sprak Kick Out Zwarte Piet-leider Afriyie de demonstranten zondag rond tien voor twaalf toe.









Een groepje van tientallen tegendemonstranten werd tegengehouden door de politie op de Lange Nieuwstraat. Later werd een groot deel van die groep zelfs alsnog opgepakt.

Woordvoerder Peter Storm van het actiecomité had rekening gehouden met tegendemonstranten.









De gemeente stond geen plek langs de route van intocht toe. Over de veiligheidsmaatregelen doet de gemeente geen uitspraken. Een persoon is volgens de actiegroep aangehouden omdat diegene zich niet kon legitimeren. Er is veel politie op de been in het centrum en bij het station. Reizigers worden daar verzocht om legitimatie.









Wanneer je wil protesteren, moet je dat zeker 48 uur vooraf aan de gemeente laten weten. Dat heeft KOZP in tegenstelling tot actiegroep Anti-Zwarte Piet-Comité Tilburg niet gedaan. Volgens de gemeente werken de twee groepen echter samen en staan ze in contact met elkaar.









KOZP is net als Anti Zwarte Piet Comité Tilburg tegen Zwarte Piet als hulpje van Sinterklaas omdat het een 'racistisch karikatuur' zou zijn. "Laten we 2018 bestempelen als het jaar van de solidariteit en zorgen dat het Sinterklaasfeest een feest wordt voor iedereen, dus zonder racisme", vertelt de groep in haar verklaring.



Escalatie in Eindhoven

De politie in Eindhoven heeft zaterdag zes mensen aangehouden omdat ze geweld gebruikten tegen de politie en demonstranten van Kick Out Zwarte Piet. Dat zullen er meer worden als camerabeelden zijn geanalyseerd, denkt burgemeester John Jorritsma. Hij spreekt van ‘blinde woede’ die werd omgezet in ‘pure haat’.

LEES OOK: Geweld bij Sinterklaasintocht Eindhoven: 'pure haat' of 'samenloop van omstandigheden'?

Volgens KIZP-oprichter Jerry Afriyie was de spanning al om te snijden nog voordat Sinterklaas met een stoet langs het Catharinaplein ging. Daar stond hij met andere tegenstanders van Zwarte Piet met kartonnen borden waarop leuzen stonden als 'Veilig feest voor ieder kind' en 'Eindhoven kan het: Zwarte Piet vrij'.

Een groep hooligans verzamelde zich op een paar meter van de leden van Kick Out Zwarte Piet. De politie stond ertussenin. Een lid van Ehv-Hools, die namens de groep spreekt, zegt dat het misging doordat er veel mensen op de tegendemonstratie afkwamen.