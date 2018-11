Deel dit artikel:













Minister: relschoppers intocht Sinterklaas Eindhoven worden vervolgd Tumult in Eindhoven zaterdag bij Sinterklaas (Foto: ANP)

AMSTERDAM - De mensen die bij de demonstraties rond de intocht van Sinterklaas anderen met voorwerpen bekogelden, zoals in Eindhoven zaterdag, kunnen op vervolging rekenen. Dat zei minister Ferd Grapperhaus (Justitie). "Dit hoort niet in onze samenleving'', zei hij over de ongeregeldheden van zaterdag.

Grapperhaus zou verder liever zien dat de discussie rond het uiterlijk van Zwarte Piet, niet op de dag van de intocht wordt gehouden. "Ik heb afgelopen voorjaar in alle stilte een goede discussie over vuurwerk gehad'', aldus de minister, over de vraag of consumentenvuurwerk toegestaan moet blijven. Het kabinet maakte vorige week bekend dat gemeenten er in de toekomst zelf voor kunnen kiezen 'vuurwerkvrij' te worden. Gaat te ver

Maar de vraag over timing betekent niet dat Grapperhaus aan het recht op demonstreren wil tornen. "Iedereen heeft recht op vrije meningsuiting. Als je dat op een normale manier doet, mag je dat ook op die dag doen'', zei hij bij WNL op Zondag. "Wangedrag, gooien met dingen, daar treedt de politie altijd tegenop.''



Eindhoven

In Eindhoven werden zaterdag zes mensen gearresteerd door ongeregeldheden bij de intocht van Sinterklaas. Vier mensen zijn al weer vrij. De andere twee komen later op zondag vrij.