Tientallen tegendemonstranten aangehouden bij intocht Sinterklaas Tilburg [VIDEO]

In Tilburg werd rond twaalf uur de demonstratie van actiegroepen Anti-Zwarte Piet-Comité Tilburg en Kick Out Zwarte Piet afgelast. De gemeente had het Burgemeester Stekelenburgplein bij het Centraal Station toegewezen als demonstratieplek, maar volgens demonstratieleider Jerry Afriyie was de groep demonstranten op die locatie niet hoor- en zichtbaar genoeg.

Veel politie op de been

De gemeente stond geen plek langs de route van intocht toe. Een persoon is aangehouden omdat diegene zich niet kon legitimeren. Er is rond nog steeds veel politie op de been in het centrum en bij het station. De demonstranten op het Burgemeester Stekelenburgplein zijn al kort na de intocht vertrokken.

Verder een leuk feestje

Overigens is de optocht verder feestelijk en zonder ongeregeldheden verlopen.

















Escalatie in Eindhoven

De politie in Eindhoven heeft zaterdag zes mensen aangehouden omdat ze geweld gebruikten tegen de politie en demonstranten van Kick Out Zwarte Piet. Dat zullen er meer worden als camerabeelden zijn geanalyseerd, denkt burgemeester John Jorritsma. Hij spreekt van ‘blinde woede’ die werd omgezet in ‘pure haat’.

