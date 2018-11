Café 't Mirakel dat gekocht werd door dorpsbewoners beleeft 'laatste' dag

Het lijkt wel of heel Boerdonk zich in 't Mirakel verzameld heeft. Steeds meer mensen komen binnen en schuifelen langs de tafels waarop een groot deel van de inboedel van het café is uitgestald. Schaaltjes, kop en schotels, glazen, oude beelden en schilderijen: alles mag weg voor een paar euro. Maar de meeste mensen komen toch vooral om afscheid te nemen van Jan en Ger Coppens. De eigenaren die meer dan twaalf jaar lang met hart en ziel de zaak gerund hebben.

Missen

"Ik ga ze missen, het was toch het middelpunt van het dorp", zegt een mevrouw met in haar handen een doosje met porselein. "Ik neem een paar mooie theekopjes mee en een oude juskom van de oma van Ger." Even verderop staat een echtpaar met een beeld van het laatste avondmaal. Als symbool, voor de laatste keer dat ze in 't Mirakel zijn. "Wij kwamen hier regelmatig en het was altijd heel gezellig. Leuk dat we op deze manier wat herinneringen kunnen kopen."

Reünie

Jan en Ger Coppens zien ondertussen de tafels steeds leger worden. Maar afscheid nemen van hun spullen doet ze geen pijn. "Het zijn maar spullen", zegt Ger. "De mensen die ons altijd gesteund hebben: dat is het meest dierbare." "En het pand", vult Jan aan. "Maar dat blijft gelukkig dus daar kunnen we nog jaren en en jaren naar kijken", lacht hij.



Nu gaan Jan en Ger andere dingen doen die ze leuk vinden. "Ik ga weer meer muziek schrijven en maken", zegt Ger. En misschien ook weer optreden, daar kijk ik naar uit." Jan gaat verder verder met het elektrobedrijf dat hij al vijfenveertig jaar runt. "We gaan nog genoeg mensen zien. Alleen niet meer voor een pintje te schenken."

Vanaf 6 december houdt 't Mirakel officieel op te bestaan. Dan gaat het over in andere handen en verder onder de naam Hart van Bourdonck.