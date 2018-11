'Ze bleef 'mama, mama' roepen', buurtbewoonster ontfermde zich over zwaar mishandelde vrouw (85)

De vrouw was slachtoffer geworden van een mislukte straatroof. "Ze was heel erg in de war toen wij haar aantroffen", zegt Suzanne. "Ze vertelde dat ze was overvallen door een man die haar tasje wilde afpakken. Toen dat niet lukte, heeft hij haar verschillende keren tegen haar hoofd geschopt." Hevig bebloed en met een grote gapende wond op haar hoofd liet de dader haar achter toen de vrouw hard om hulp gilde.

Slechte straatverlichting

"Toen wij haar zagen, was ze weer overeind gestrompeld en was ze op weg naar haar appartement. Dat stuk van de buurt is slecht verlicht dus ze was uit voorzorg al zo dicht als mogelijk bij de huizen gebleven. Je kunt zien dat ze zich tegen de muur van een huis heeft afgezet, de afdrukken van haar bebloede handen staan nog op die muur."

Van dat huis loopt een spoor van bloeddruppels naar het appartementenblok waar de vrouw woont. Daar trof Suzanne haar. "Ik heb meteen 112 gebeld en gewacht op hulp, totdat de buurvrouw haar assistentie aanbood."

Dader

De dader van de zware mishandeling is nog niet gepakt. De politie bekijkt camerabeelden in de omgeving en roept getuigen op zich te melden.

Opsporing Verzocht besteedt dinsdagavond aandacht aan deze zaak.